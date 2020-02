FARE I LIBERALI COI VOTI DEI NAZI – GRAN CASINO IN TURINGIA. IL GOVERNATORE THOMAS KEMMERICH VIENE ELETTO CON I VOTI DEL PARTITO DI ULTRADESTRA AFD (E QUELLI DELLA CDU DI ANGELA MERKEL) MA POI LASCIA DOPO 24 ORE TRAVOLTO DALLE POLEMICHE - LA CANCELLIERA: “NON È STATO UN BUON GIORNO PER LA DEMOCRAZIA”. RISCHIA PURE IL GOVERNO NAZIONALE? – VIDEO

Flaminia Bussotti per “il Messaggero”

Per 24 ore e 40 minuti ha provato l'ebbrezza del potere ma poi ha dovuto dimettersi sull'onda delle proteste in Turingia e a Berlino: Thomas Kemmerich del partito liberale (Fdp), arrivato alle regionali tre mesi fa al 5%, era stato eletto a sorpresa mercoledì governatore del Land con i voti dell' AfD, il partito di estrema destra particolarmente radicale in Turingia, il cui leader Björn Höcke è in odore di simpatie neonaziste.

L'INTRIGO

Dal voto a fine ottobre non era emersa una maggioranza per governare, ma era comunque data per scontata una riconferma del premier uscente Bodo Ramelow, della Linke, con un governo di minoranza rosso-rosso-verde (Linke-Spd.Verdi). Alle urne la Linke era risultata prima (31%), seguita da AfD (23,4%), Cdu (21,7%), Spd (8,2%), Verdi (5,2%) e Fdp (5%).

Nel parlamento regionale a Erfurt si prevedeva una rielezione di Ramelow al terzo turno (ai primi due ci vuole una maggioranza dei due terzi). Senonché l'AfD, anziché votare il proprio candidato, ha fatto confluire tutti i suoi voti sul candidato della Fdp Kemmerich, che alla fine ha vinto per un solo voto su Ramelow (45 contro 44) grazie al voto di AfD e Cdu.

Un tradimento del voto degli elettori e una palese manovra tattica di Höcke, che ha fatto evocare la Repubblica di Weimar e Hitler, quando nel 1930, proprio in Turingia, entrò nel governo di un Land il primo ministro del partito nazista Nsdap, Wilhelm Frick, futuro ministro degli interni del Terzo Reich. Nel giro di poche ore gli intrighi di Erfurt sono diventati un caso nazionale che ha fatto tremare i partiti e minacciato una crisi di governo.

Il leader Fdp, Christian Lindner, la cui autorità è stata scossa dagli eventi e aveva fatto balenare le dimissioni in caso di cooperazione regionale con l'AfD, si è precipitato ieri a Erfurt per correre ai ripari.

L'EPILOGO

Il risultato è stato che Kemmerich ha restituito il mandato ad appena 24 ore dall'elezione e sollecitato lo scioglimento del parlamento regionale e nuove elezioni. Nel frattempo, anche i big della Cdu si erano fatti sentire alzando la voce, dalla leader Annegret Kramp-Karrenbauer, che diffidava la Cdu in Turingia di sostenere un governo nato per mano AfD, alla cancelliera Angela Merkel che dal Sudafrica stigmatizzava l'«imperdonabile» elezione di Kemmerich chiedendone l'annullamento: è contraria ai valori della Cdu, «non è stato un buon giorno per la democrazia».

Per oggi sono state convocate d'urgenza a Berlino le direzioni della Fdp, dove Lindner ha annunciato che porrà la fiducia sulla sua leadership, e della Cdu per raccogliere i cocci e valutare il da farsi. Domani si riuniranno i vertici della grande coalizione dopo che la Spd ha attaccato la Cdu nel Land dando nuovo alimento ai timori di voler uscire dal governo.

Dalla Baviera si è fatto anche sentire il governatore e leader Csu, Markus Söder, che ha sollecitato chiarezza immediata dalla gemella Cdu ed elezioni nel Land, asserendo che il caso ha assunto una valenza non solo nazionale ma internazionale. Che si arrivi a nuove elezioni in Turingia però non è affatto sicuro: dopo il disastro Kemmerich, ci guadagnerebbero solo la Linke e l'AfD, mentre per i partiti di centro Cdu e Fdp sarebbe il collasso.

