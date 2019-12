FARE LA PARTE DEL LEONE – UNO ZOO FRANCESE FA CONVIVERE FORZATAMENTE TRE GIOVANI LEONESSE CON UN MASCHIO PER UN ESPERIMENTO RIPRODUTTIVO, E LUI NE UCCIDE DUE – CI SONO STATI SETTE GIORNI DI TRANQUILLITÀ, POI IL MASCHIO LE HA SFIDATE MA LORO NON SI SONO SOTTOMESSE – ORA LA LEONESSA SOPRAVVISSUTA, IN CASO DI RIPRODUZIONE, DOVRÀ…

Un leone ha ucciso le due leonesse che erano state aggiunte al branco del bioparco per riprodursi. La vicenda arriva dallo Zoo de Doué la Fontaine, un bioparco francese che ospita oltre 1000 animali di 100 specie diverse.

Lo zoo aveva lanciato un progetto per la riproduzione dei leoni e così nella struttura erano arrivate tre leonesse e un leone. A dicembre è iniziata la convivenza forzata affinché formassero un branco e il 6 dicembre i felini hanno avuto accesso al parco esterno. Tutto sembrava procede bene, spiega la pagina Facebok del bioparco, fino a quando il maschio Baz non ha preso il sopravvento.

In sette giorni, il maschio ha sfidato due giovani femmine, le sorelle Koningin e Amani, che però non si sono sottomesse a lui è così ne è nato uno scontro in cui le povere leonesse sono state uccise. Una reazione che lo staff del bioparco non si attendeva e ora si dice “addolorato per la morte di queste giovani femmine” e giustifica l’accaduto dicendo che “la Costituzione di un gruppo di leoni è sempre un momento rischioso per i singoli esemplari. è normale che questi tipi di scontri possano accadere allo stato selvaggio così come in un bioparco”.

Sempre su Facebook si legge: “Questo evento dimostra la determinazione con cui questi potenti carnivori sono in grado di stabilire la loro dominanza. In caso di riproduzione, la coppia Baz ed Esma, la terza femmina, proteggerà i piccoli fino alla loro maturità sessuale. I maschi che arrivano all’età adulta dovranno allora lasciare il gruppo per creare la propria discendenza. Baz ed Esma, che ora hanno preso possesso del loro territorio, saranno visibili durante il periodo di apertura del Parco A Natale”. (Fonte Facebook)

