17 mag 2022 19:45

FARLA FUORI DAL VASO - IN AUSTRALIA IL MANAGER DI UN FAST FOOD E' STATO ARRESTATO PER AVER FATTO LA PIPI' PER DUE VOLTE NEL MIXER DEI FRULLATI - LA POLIZIA LO HA SCOPERTO INDAGANDO SULL'UOMO, SOSPETTATO DI PEDOPORNOGRAFIA: DOPO AVER PERQUISITO IL SUO COMPUTER, GLI AGENTI HANNO TROVATO IL VIDEO IN CUI SI RIPRENDE MENTRE SI SVUOTA LA VESCICA...