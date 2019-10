FASCIO UN SALTO A PREDAPPIO - IL 27 OTTOBRE RIAPRE LA CRIPTA DI MUSSOLINI PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO DELLA MARCIA SU ROMA - E' UNA DELLE TRE DATE DELL'ANNO IN CUI IL PAESE SI RIEMPIE DI NOSTALGICI IN ORBACE E CAMICIA NERA - L’ANPI: “LA COMMEMORAZIONE NON DEVE TRASFORMARSI IN APOLOGIA DEL FASCISMO E NELLA CELEBRAZIONE DI MUSSOLINI, CHE È STATO UNA DISGRAZIA PER L'ITALIA E HA TRASCINATO IL PAESE IN UN DRAMMA”

Franco Giubilei per “la Stampa”

Puntuale come una festa comandata, ecco la riapertura della cripta di Mussolini a Predappio, il prossimo 27 ottobre, per l' esattezza con un giorno di anticipo rispetto all' anniversario della Marcia su Roma. E' una delle tre date dell' anno in cui il paese natale del fondatore del fascismo si riempie di nostalgici in orbace e camicia nera che lo percorrono in corteo, per poi concludere la sfilata col saluto romano e la formula "camerata Benito Mussolini, presente!", com'è avvenuto anche lo scorso aprile per commemorarne la morte.

L'annuncio è arrivato dalla nipote Alessandra, che ha precisato che la tomba "sarà aperta dalle 8,30 alle 18" mentre "la messa sarà celebrata alle 11,30 nella chiesa di San Cassiano adiacente al cimitero". La Mussolini precisa che "il cimitero e la chiesa sono luoghi sacri che richiedono rispetto".

Quel che invece succede appena fuori dal cimitero è documentato dalle immagini del 29 aprile, quando i partecipanti alla manifestazione si sono messi in cerchio e hanno alzato la mano tesa nel saluto al Duce. Memore di tutto ciò, l' associazione partigiani si è già fatta sentire: "Il rispetto per i morti c' è - dice il vicepresidente dell' Anpi, Emilio Ricci -. Il problema è che questa commemorazione non si trasformi in un' apologia del fascismo e nella celebrazione di Mussolini, che è stato una disgrazia per l' Italia e ha trascinato il Paese in un dramma: la guerra e la soppressione delle libertà democratiche".

Per Ricci "non vanno tollerate manifestazioni di stampo fascista. Abbiamo rispetto per le vicende personali della famiglia ma siamo molto duri dal punto di vista politico e morale. Siamo difensori della memoria e di tutti i martiri massacrati dai nazisti e dai fascisti". Sullo sfondo c' è anche la possibile riapertura in pianta stabile della cripta, cui gli eredi Mussolini stanno lavorando dopo la chiusura di un paio d' anni fa causata dalla morte del custode e dai lavori di restauro.

Un'eventualità vista di buon occhio dall' attuale sindaco di Predappio, Roberto Canali: "Noi abbiamo sempre auspicato che gli eredi trovino un accordo, così come i commercianti di Predappio, perché la tomba è sempre stata meta di molti visitatori. E' prevedibile che il 27 ottobre ci sarà anche il solito corteo dei nostalgici, per noi predappiesi ormai è routine. Se ci sono educazione e rispetto non c' è da scandalizzarsi, ma certi atteggiamenti e abbigliamenti sarebbero da evitare".

