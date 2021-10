14 ott 2021 19:11

FASCIOFOLLIA VIA ETERE - DOPO DAGOSPIA, ANCHE “LA STAMPA” SI ACCORGE DEL DELIRIO ANTISEMITA DI MIMMO POLITANÒ A “RADIO RADIO”: “INVECE DI PARLARE DI UNA CITTÀ DOVE I PARCHI SEMBRANO GIUNGLE E LE STRADE SONO PIENE DI BUCHE HA DECISO DI CONCENTRARSI SULL'OLOCAUSTO” - “HA DETTO: ‘IO HO UN SENSO DI COLPA DA QUANDO SONO NATO, COME SE IO AVESSI COMMESSO L'OLOCAUSTO’” - “PUÒ STARE TRANQUILLO E PROVARE QUALCHE SENSO DI COLPA ANCHE VERSO IL POVERO MICHETTI CHE STAVA FATICOSAMENTE TENTANDO DI FAR DIMENTICARE IL SUO ULTIMO SCIVOLONE SULLA SHOAH” - L'AUDIO