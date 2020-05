CON LA FASE 2 SIETE TERRORIZZATI DI BECCARVI IL CORONAVIRUS? DATE UN’OCCHIATA AI GADGET CHE PROMETTONO DI “PROTEGGERVI” FERMANDO LA DIFFUSIONE DEL COVID – DAL COPRITASTERIA ANTIBATTERICO AL GANCIO PER APRIRE LE PORTE SENZA USARE LA MANO AL “DITO” PER DIGITARE IL PIN AL BANCOMAT – MA QUANTO QUESTE DIAVOLERIE SIANO UTILI LO SPIEGANO GLI ESPERTI…

gancio per porte

In tempi coronavirus di diavolerie che promettono di proteggerci ne abbiamo viste tante. Ma quante di queste sono efficaci. Ecco qui di seguito gli oggetti più strambi e il parere degli esperti sulla loro efficacia.

Gancio per aprire le porte

Si tratta di un pezzo di plastica a forma di J che può essere agganciato alle maniglie senza dover entrate a contatto con una porta.

Verdetto dell'esperto. Il dottor Rob Lambkin-Williams, virologo della Virus Consult di Brighton, dive: «Le porte, in particolare, sono piene di germi a causa del numero di mani che le toccano ogni giorno. Questa è una buona idea, ma sarebbe utile solo se si avesse la possibilità di pulirla dopo ogni utilizzo. In caso contrario diventa solo l’ennesimo ricettacolo di germi. Meglio aprirle usando un gomito».

MASCHERINA STOFFA

Visiera

È uno scudo facciale in plastica trasparente

Verdetto dell’esperto: «Fino a quando non verrà trovato un vaccino per il Covid-19, dovremo proteggerci in altri modi - afferma la dottoressa Naomi Forrester-Soto dell'Università di Keele – Una visiera protegge più di una maschera perché mette a riparo pure gli occhi. Alcune persone, come gli anziani o quelli con problemi polmonari, potrebbero scegliere di indossarne una quando entrano nei negozi per esempio. Ma attenzione a non contaminarsi accidentalmente con potenziali particelle di virus attaccate all'esterno quando la si toglie».

Kooty Key

visiera

Si tratta di una sorta di sostituto di un “dito” da agganciare al portachiavi da utilizzare, per esempio, quando bisogna digitare il pin allo sportello bancomat

Verdetto dell’esperto: Val Edwards-Jones, professore emerito di microbiologia medica presso la Manchester Metropolitan University, afferma: «Impedisce all'utente di toccare le superfici, come la tastiera di un bancomat, ma bisogna ricordarsi di pulirlo per evitare che il virus possa contaminare le tasche e di conseguenza la mano».

Copritastiera

Una custodia antibatterica lavabile che protegge i tasti di un pc

Verdetto dell'esperto. Il dottor Lambkin-Williams dice: «Visto che è fatta di materiale antibatterico ferma la riproduzione di alcuni microbi, ma non dimostra che possa bloccare il covid. Tuttavia può essere utile in quanto lavabile dopo l’utilizzo, soprattutto in caso di condivisione.

copritastiera

Timer per il lavaggio delle mani

Un timer digitale progettato per assicurarti di lavarti le mani per 20 secondi

Verdetto dell’esperto. «Un dispositivo per ricordarti di lavarti le mani per 20 secondi è una cosa positiva - afferma il dottor Lambkin-Williams – Ma basta cantare per due volte in testa “buon compleanno” e il gioco è fatto. Può essere più utile per i bambini che vedono le lucette e possono essere incentivati a rispettare i tempi dati dal timer.

dispenser sapone automatico

Dispenser di sapone automatico

Funziona con il rilevatore di movimento e non è necessario toccarlo per l’erogazione del sapone

Verdetto dell’esperto. «Non ne vale la pena - afferma il dottor Forrester-Soto – Rubinetti, l'asciugamano in condivisione, il lavandino e anche la maniglia della porta hanno maggiori probabilità di ospitare germi».

