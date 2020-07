LA FASE TRE DELLE ESCORT - DOPO IL LOCKDOWN LE “SEX WORKERS” ABBASSANO I PREZZI IN TUTTA ITALIA, MA NON A ROMA, DOVE IL COSTO MEDIO DELLE PRESTAZIONI AUMENTA DEL 3% - NELLA CAPITALE IL MERCATO DEL SESSO È VIVO E VEGETO, NEL RESTO D’ITALIA UN PO’ MENO, COMPLICE LA PAURA DEL CONTAGIO – PER RIVEDERE I NUMERI PRE-LOCKDOWN, SI DOVRÀ ASPETTARE LA FINE DELL’ESTATE. LA MEDIA NAZIONALE DEI PREZZI È DI… – I NUMERI DI “ESCORT ADVISOR”

Da www.affaritaliani.it

chiara martini . escort advisor

Escort a caro prezzo? Nel post lockdown no con le “sex workers” che, causa Coronavirus, hanno abbassato i prezzi in quasi tutta Italia. Roma è in controtendenza: mentre città come Milano, Genova, Torino, Napoli e Firenze fanno registrare una variazione negativa, nella Capitale i prezzi sono aumentati del 3%, segno che il mercato è vivo e vegeto.

Il colosso del settore Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni e 300 mila utenti mensili solo in Italia, ha verificato la tendenza dei prezzi confrontando i dati raccolti attraverso le recensioni degli utenti.

Come tutti i settori, anche quello del sesso a pagamento risente della crisi legata al Covid-19 e al lockdown. Nonostante i volumi siano nuovamente in crescita sia di utenti che visitano i siti, sia di inserzioniste tornate al lavoro, si dovrà attendere forse la fine dell’estate per rivedere i numeri pre lockdown del settore.

silvia duval la escort trans numero uno del 2019 su escort advisor

Rispetto alla media nazionale dei prezzi del 2019 e del periodo pre lockdown (media di 117 euro), dal 1 maggio fino ad oggi si è registrata una diminuzione nazionale del -7% (media di 110 euro). Ad esempio, hanno subito un ribasso le province di: Milano (-3%), Genova (-17%), Napoli (-8%), Firenze (-12%), Palermo (-6%), Bari (-1%). Non tutte le province però hanno subito diminuzioni di tariffe. Roma ne è appunto l'esempio (+3%), seguita da Bologna (+7%), Massa Carrara (+24%), Matera (+21%), Taranto (+18%), Varese (+11%).

Dall'analisi di EA, la provincia con la maggiore diminuzione è Gorizia (-67%), mentre quella che ha registrato un aumento più alto su tutto il territorio italiano è Isernia (+27%).

Come sono calcolati i dati di Escort Advisor

variazione prezzi per provincia pre e post lockdown escort advisor 1

Con il proprio motore di ricerca EA-Bot, Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per poter verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie a questa attività giornaliera, è in grado di conteggiare i singoli numeri di telefono pubblicizzati (anche su più siti) da una escort, fornendo così delle statistiche riguardo l’attività nelle singole città, province e in tutta Italia.

Inoltre è proprio grazie alle oltre 180.000 recensioni scritte dagli utentiche Escort Advisor è in grado di raccogliere i dati di giudizio medio e soprattutto di prezzo. Infatti grazie al riscontro degli utenti il sito raccoglie il prezzo pagato per la prestazione e non quello “dichiarato” negli annunci pubblicati dalle sex worker che spesso contengono circa il 60% di informazioni false o fuorvianti

chiara martini . escort advisor 12

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per verificare i numeri recensiti dai propri utenti. Grazie alle 180.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito.

