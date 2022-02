FAST AND FURIOUS AD ANAGNINA - LE FORZE DELL'ORDINE HANNO BLOCCATO ALMENO 500 PERSONE SU VIA DI TORRE DI MEZZAVIA, VIA TUSCOLANA E VIA ANAGNINA. CHE STAVANO PRENDENDO PARTE A UN RADUNO DI CORSE CLANDESTINE – SONO STATI I RESIDENTI DEL QUARTIERE AD ALLERTARE GLI AGENTI, CHE HANNO CONTROLLATO 165 PERSONE E 137 VEICOLI SOTTOPONENDO UN'AUTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E UN'ALTRA A FERMO AMMINISTRATIVO…

Ro.Ma. per “la Repubblica - Edizione Roma”

Alle 21,30 c'erano già le famiglie con le sedie sistemate in strada e accanto i loro figli. Tutti pronti per lo spettacolo delle corse clandestine del venerdì sera e del Tuning. Stavolta non ha proprio avuto inizio la serata. Le forze dell'ordine hanno bloccato almeno 500 persone nel piazzale del centro commerciale "Anagnina" ma anche in via di Torre di Mezzavia, via Tuscolana e via Anagnina.

C'è stato il fuggi fuggi prima di sgommate e testacoda anche perché da settimane sono stati già sistemati i dossi. E, infatti, come hanno denunciato i residenti e il presidente del Municipio, adesso lo spettacolo è limitato alla presentazione di auto modificate e con stereo a alto volume. I poliziotti del commissariato Romanina, insieme alla polizia municipale e il reparto mobile, hanno sanzionato tre persone per aver modificato le auto e per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Gli agenti hanno controllato 165 persone e 137 veicoli sottoponendo un'auto a sequestro amministrativo e un'altra a fermo amministrativo. È stata contestata una sanzione al codice della strada a un altro automobilista per le sue evoluzioni in strada e sono state ritirate tre carte di circolazione.

