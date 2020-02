FATE POCO SESSO E NON SAPETE COME PRENDERE L’INIZIATIVA? SE SALTARE ADDOSSO ALLA PROPRIA COMPAGNA NON È UN PROBLEMA PER GLI UOMINI, LE DONNE FANNO PIÙ FATICA NELL’APPROCCIO - UN AIUTO ARRIVA DALLA "SEXPERTA" TRACEY COX CHE SPIEGA COME SUPERARE TIMIDEZZA E IMBARAZZI E AVERE UNA VITA SESSUALE APPAGANTE: MANDATE MESSAGGI CHIARI SENZA PAURA DEL RIFIUTO E…

Prendere l’iniziativa per fare sesso è uno dei punti che divide il mondo maschile da quello femminile. Per gli uomini pare sia quasi un istinto, mentre le donne fanno più fatica. Secondo le ricerche sul mondo delle relazioni sessuali, il partner è ben felice se la propria compagna prende l’iniziativa ed uno degli aspetti sul quale si soffermano negativamente se non accade.

Essere sedotti invia un messaggio forte e salutare al partner: ti voglio, ti desidero. Sei attraente per me. Allora perché le donne prendono il comando? Uno dei motivi è che non sanno come fare. La sexperta Tracey Cox rivela le strategie più facili per l’approccio al sesso.

Comunica al tuo partner cosa stai facendo

Bisogna iniziare comunicando al partner l’intenzione di iniziare un percorso di questo tipo. Solo dicendo di voler fare sesso si avrà una relazione straordinaria e convinceremo il partner che amiamo farlo con loro.

Fate un patto: chiedete al partner di interrompere questi approcci per due settimane o un mese dandoti la possibilità di prendere l’iniziativa.

Non aspettarti una situazione perfetta

Non pensateci troppo. Non rimandate il momento in cui dovete saltare addosso al vostro partner.

È infantile aspettarsi che sentirai il desiderio sessuale nello stesso momento del tuo partner. Molti studi, tra l’altro, dimostrano che le donne devono superare il primo ostacolo: l’eccitazione spesso scatta solo quando si iniziano i preliminari. Il potere, inoltre, è un'enorme fonte di eccitazione e se sei tu quella che improvvisamente è pronto per farlo e fa tutte le mosse, sarai sorpresa da come ti sentirai eccitata.

Fai la tua mossa e rendi ovvie le tue intenzioni

Accertati del fatto che stai mandando dei messaggi chiari. Pensa a cosa faresti se fossi in un film e dovessi sedurre un uomo. Se non vedi risposta rendi i tuoi segnali ancora più ovvi.

Se non è abituato al fatto che tu prenda l'iniziativa certe cose posso essere male interpretate. Se si è entrambi abbastanza timidi avere un codice per far capire al partner di voler fare sesso è la via più facile.

Il trucco del magnete sul frigorifero

Per ovviare al difficile approccio potete optare per la tecnica dei due magneti. Teteli sul frigo e ogni giorno spostateli in alto in base al vostro desiderio sessuale. Sarà un gioco divertente, ma ricordatevi di coinvolgere il vostro compagno che è tenuto a spostare il suo magnete.

Non prendere male i rifiuti

È normale sentirsi imbarazzati se non si è abituati a prendere l’iniziativa: ci vuole coraggio per uscire dalle vecchie abitudini. Ricorda, il tuo partner è umano. Per quanto possano essere estasiati dal fatto che stai facendo una mossa, se sono stressati, sfiniti o preoccupati, potrebbero tirarsi indietro.

Non prendetela male e non fermatevi al primo ostacolo. Sarà capitato tante volte di rifiutare il partner senza dare molte spiegazioni. Quindi se lo hai fatto tu, perché non può farlo pure lui? Essere respinti fa parte del sesso. Non ti farà affatto male sapere come si è sentito il tuo lui.

