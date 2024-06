FATE L’AMORE CON IL MARE: LA COZZA E IL RICCIO NON VANNO MANGIATI MA “SLINGUATI” – STUZZICATO DA UN LETTORE CHE HA GIRATO LE PESCHERIE SICILIANE, FRANCESCO MERLO PARLA DEL RICHIAMO SESSUALE DEI VARI TIPI DI PESCE: “A CATANIA IL POLIPO, U PUPPU, È L'OMOSESSUALE. E NELLE PESCHERIE È TUTTO UN ANNUSARE, AL CONFINE TRA PROFUMO E FETORE, CON LO STESSO NASO DI CASANOVA. E NON HO SPAZIO PER ELENCARE TUTTI I PESCI CHE DANNO NOME ALL'AMORE, DA PIZZUSA A MÌNULA, LA PIÙ PROVOCANTE…”

Da “Posta e risposta” di Francesco Merlo per “la Repubblica”

cozze 2

Caro Merlo, per 15 giorni, sino a ieri, abbiamo girato la Sicilia, visitando i mercati del pesce, perché il nonno di mio marito Alistair era un pescatore di Trapani. Io sono medico di origine modenese, lui è professore universitario, viviamo in Pennsylvania e Repubblica è la nostra finestra sull'Italia.

Le pescherie più belle sono la "chiazza" di Trapani dove legano con un filo di nylon la testa alla coda dei pesci, e Catania, dove ci hanno insegnato che la cozza e il riccio (che però non c'era) non vanno mangiati ma "slinguati". È vero che non esiste pesce che non abbia un richiamo sessuale?

Laura Galli — State College, Pennsylvania

Risposta di Francesco Merlo

ricci di mare1

La cozza e il riccio, che a giugno è vietato, vanno platealmente slinguati crudi perché il mare in Sicilia è un abisso di allusioni. A Catania il polipo, u puppu, è l'omosessuale. E nelle pescherie è tutto un annusare, al confine tra profumo e fetore, con lo stesso naso di Casanova: "Più forte era la traspirazione di quella che amavo più a me sembrava soave".

Ed è così anche per la sarda e il baccalà, per il capone e per la zoccola, che è un magnifico crostaceo scuro, piccolo e brutto. E non ho spazio per elencare tutti i pesci che danno nome all'amore, da pizzusa a mìnula, la più provocante.

francesco merlo ricci di mare cozze