FATE SPAZIO, NELLO SPAZIO! - L’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA È STATA COSTRETTA A MODIFICARE LA TRAIETTORIA DI UN SATELLITE PERCHÉ RISCHIAVA DI ENTRARE IN COLLISIONE CON UNO DI QUELLI DI ELON MUSK! - ESA AVEVA CONTATTATO SPACE X, L’AZIENDA DEL FONDATORE DI TESLA, MA LA COMPAGNIA AVEVA RISPOSTO CHE… – VIDEO

Paolo Virtuani per www.corriere.it

rischi ocollisione tra un satellite esa e quello di elon musk

Per la prima volta l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha dovuto modificare la traiettoria di un proprio satellite per evitare la collisione nello spazio con un altro oggetto in orbita intorno alla Terra. Lunedì mattina, ha reso noto l’Esa, sono stati accesi i razzi di Aeolus, un satellite europeo per lo studio dell’atmosfera lanciato il 22 agosto 2018, per evitare lo scontro con un satellite della costellazione Starlink di Space X, la compagnia spaziale di Elon Musk.

satellite aeolus dell'esa

L’allarme

elon musk 5

La 18ma Squadra di controllo spaziale dell’Aviazione americana circa una settimana prima aveva segnalato la possibilità di una collisione tra Aeolus e Starlink 44 alle 13.02 (ora italiana) del 2 settembre sull’oceano tra la punta sud-occidentale dell’Australia e l’Antartide. Starlink 44 fa parte dei primi 60 satelliti lanciati a maggio da Space X nel programma che ne prevede la messa in orbita di 12 mila nei prossimi anni. Starlink è un controverso progetto per consentire la connessione internet ad alta velocità. Le critiche sono proprio per l’aumento esponenziale delle probabilità di collisione in orbita.

progetto starlink

La minaccia sventata

satellite starlink 2

Esa aveva contattato Space X avvertendo della minaccia, uno per mille di probabilità di scontro, dieci volte superiore alla soglia minima di pericolo, ma la compagnia di Musk ha riposto che non c’erano piani di modifica della traiettoria del loro satellite. A questo punto si è presa la decisione di accendere i razzi di Aeolus per alzare l’orbita di 350 metri.

elon musk

I detriti spaziali

Dal primo Sputnik nel 1957 sono stati lanciati circa 9 mila satelliti, ma di questi solo 2 mila sono attualmente operativi. Il resto sono classificati come detriti spaziali, molto pericolosi per quelli in attività. «Non c’è stata colpa da parte di nessuno, ma questo caso dimostra che nell’assenza di regole di traffico e protocolli di comunicazione la capacità di evitare collisioni dipende solo dal pragmatismo delle agenzia coinvolte», ha commentato Holger Krag, capo della sicurezza spaziale di Esa.

space x 6 meme su elon musk e donald trump space x space x lancio falcon 9 countdown falcon 9 capsula dragon falcon 9 verso iss falcon 9 verso lo spazio folla per il falcon 9 kennedy space center in cape canavera space x falcon 9 space x spettatori cape canaveral tweet di elon musk space x10 space x 1 space x 10 space x 11 space x 12 space x 2 space x 3 space x 4 space x 5 satellite starlink space x 7 space x 8 space x 9