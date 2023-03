1. NAPOLI-EINTRACHT, SCONTRI IN CENTRO

Da www.gazzetta.it

scontri tifosi eintracht francoforte a napoli 22

Giornata di forte tensione per l’ordine pubblico a Napoli: 600 tifosi tedeschi hanno attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. Nel pomeriggio diverse vetture (compresa un'auto della polizia) sono state incendiate dai tifosi tedeschi. Gli agenti delle forze dell'ordine sono intervenute in assetto antisommossa.

IL VIMINALE VIETA LA TRASFERTA AI TIFOSI DELL'EINTRACHT: RISCHIO SCONTRI. STRISCIONE CONTRO PIANTEDOSI

Estratto dell’articolo di Pasquale Tina per www.repubblica.it – 9 marzo 2023

matteo piantedosi

Lo scontro è forte ed è diventato un vero e proprio caso diplomatico. Il Ministero dell'Interno ha vietato ai tifosi dell'Eintracht Francoforte di seguire la propria squadra mercoledì prossimo allo stadio Maradona contro il Napoli, nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions. Il motivo ovviamente è da ricondurre all'alto rischio di incidenti tra le tifoserie dopo gli scontri già avvenuti in Germania in occasione della gara d'andata.

L'Eintracht, però, ha reagito con rabbia alla notizia e ha chiesto chiarimenti all'Uefa per una decisione finora senza precedenti perché non è stato rispettato il principio di reciprocità (divieto di partecipare alla trasferta per entrambe le tifoserie). […]

scontri tifosi eintracht francoforte a napoli 6

Il ministro Piantedosi è finito nel mirino della curva del Bayern Monaco che ha esposto uno striscione di insulti nel corso della gara contro il Psg in Champions League: "A quelli che criticano la decisione del ministro Piantedosi di vietare la trasferta a Napoli, ricordo cosa fecero quattro anni fa a Roma gli ultras della squadra tedesca", lo dice Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. […]

Il Viminale ha deciso di negare la trasferta anche per la difficile situazione relativa all'ordine pubblico che si sarebbe registrata a Napoli la prossima settimana: 800 supporters sarebbero arrivati con voli charter e quindi facilmente controllabili, gli altri 1600 erano attesi un po' a macchia di leopardo rendendo molto complicate le attività di prevenzione. Da parte sua, l’Eintracht partirà solo con una piccola delegazione. Ogni incontro con i rappresentanti della SSC Napoli oltre quanto necessario è stato annullato.

