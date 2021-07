FATECE LARGO CHE CI ESPANDIAMO NOI – SARÀ PRONTO PRIMA DEL 2024 IL LEMBO DI TERRA SUL QUALE CRESCERÀ PER ESTENSIONE IL PRINCIPATO DI MONACO: “L’ISOLA DI ALBERTO”, LA CUI COSTRUZIONE NON SI È FERMATA NEMMENO IN PIENO LOCKDOWN, È STATA FIRMATA DA RENZO PIANO E ATTIRERÀ NUOVI RICCASTRI DISPOSTI A SGANCIARE MILIONI PER COMPRARE UNA DELLE RESIDENZE CHE SORGERANNO SULLE VIE DEDICATE AI GEMELLI DEL SOVRANO – IL PRINCIPE ALBERTO: “È UN PROGETTO CHE RISPONDE A ESIGENZE DEMOGRAFICHE E…”

Enrica Roddolo per il "Corriere della Sera"

Montecarlo Dal 1297 i Grimaldi guardano il Mediterraneo dall' alto del Rocher, la roccaforte di un Principato grande come Central Park a New York dove fantasia e ricchezza (investite in ricerca e infrastrutture) hanno supplito all' esiguità di spazio. Così ecco ora sorgere dall' acqua l'«isola di Alberto», nuova estensione in mare del Principato entrato nella leggenda con l' amore di Ranieri e Grace. I «confini di Monaco son fatti di fiori», scrisse Colette, ma negli anni '60 De Gaulle incurante dei fiori strinse Monaco in un «cordone fiscale», bloccandone i confini. Mentre l' armatore Onassis allungava le mani sulla Sbm, i grand hotel di Montecarlo.

Il mare, che portò il genovese Francesco Grimaldi detto «Malizia» a espugnare la Rocca, è la rotta del futuro. E nell' inverno del Covid che ha fermato il carosello mondano, congelato la favola glamour, Monaco ha ridisegnato lo skyline. Un modo anche per assicurare lavoro in tempi in cui il business del lusso s' era fermato (Alberto ha tagliato il suo appannaggio del 40%).

«E su questa nuova estensione in mare, la mia Gabriella avrà una piazza tutta sua, la Place Princesse Gabriella. Ma anche il gemello Jacques avrà la sua Promenade Prince Jacques», dice al Corriere il principe Alberto, che nel fine settimana ha dato il via alla stagione culturale inaugurando la retrospettiva di Alberto Giacometti al Grimaldi Forum (nei mesi del Covid trasformato in polo vaccinale), e sabato ha varato con il «principe degli architetti», Renzo Piano, il nuovo lungomare di Monaco.

E Piano, con il Renzo Piano Building Workshop, è anche l' archistar che ha ispirato Mareterra: l' estensione di 6 ettari sulle onde lievitata nel lockdown. «Di Piano mi piace l' uso della luce - ci ha spiegato il principe - e per un Paese sul mare come il nostro, la luce è tutto». Un' isola anche italiana dunque, come l' estensione di Fontvieille nel dopoguerra affidata al polo franco-italiano Sadim. «E un progetto che risponde a esigenze demografiche, con le più elevate certificazioni ambientali: pannelli solari e pompe di calore marine», ci aveva detto il principe all' inizio dell' avventura.

«Guardare a nuovi investimenti e lavorare sulle infrastrutture: la lezione di mio padre Ranieri».

A proposito di futuro, già nel 2019 un pacco postale è stato consegnato da un drone, da Fontvieille al Grimaldi Forum.

E mesi fa il primo nanosatellite di Monaco è stato lanciato in orbita da Arianespace. Solo l' inizio: Monaco avrà un' intera flotta di nanosatelliti.

Il futuro, e il mare: «Lo amano Carolina e Stéphanie, Pierre Casiraghi che guida lo Yacht Club (firmato da Lord Norman Foster), Alberto II come l' avo Alberto I», fa notare Lia Riva, la signora dei motoscafi. Già, Alberto I «il navigatore» passava metà dell' anno sulle onde e nel 2022 Monaco celebra i cent' anni dalla morte.

E Alberto e i gemelli hanno appena varato il nuovo porto di Cala del Forte (Ventimiglia), realizzato da Ports de Monaco. I lavori non si sono mai fermati nel Principato, pure nei giorni neri del Covid. Non senza malumori da parte dei cugini francesi. Così Mareterra le cui fondamenta sono state gettate nei fondali da Bouygues Travaux Publics salvaguardando la riserva marina, su un progetto firmato oltreché da Piano anche da Valode & Pistre e Michel Desvigne, forse sarà consegnato in anticipo. Prima di fine 2024. E Charlène? Ha già la sua Promenade, fra le vetrine di lusso del One MonteCarlo.

