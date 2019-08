FATECE LARGO CHE PASSAMO NOI. ANZI NO – PAURA AL PORTO TURISTICO DI CAIRNS, IN AUSTRALIA, DOVE IL MEGA YACHT “MOATIZE” DI PROPRIETÀ DI UN MAGNATE DEL CARBONE SI È SCHIANTATO CONTRO LA BANCHINA, ACCANTO A UN RISTORANTE – L’EQUIPAGGIO È RIUSCITO A GETTARE L’ANCORA E…(VIDEO)

incidente del mega yacht in australia 9

A causa di problema meccanico, il lussuoso yacht «Moatize» (da diversi milioni di dollari) è andato a finire contro il porto turistico a Cairns, nel Queensland. Nel video si vede la grossa imbarcazione mentre si dirige verso il molo, in quel momento pieno di turisti, e un ristorante galleggiante, dove dozzine di persone stanno cenando.

incidente del mega yacht in australia 2

L'equipaggio è riuscito a gettare l'ancora rallentando così la corsa della nave ed evitare che potesse fare ulteriori danni al porto e alle altre barche. Nessuno è rimasto ferito. Lo yacht, riferisce la stampa australiana, apparterrebbe ad un magnate del carbone.

incidente del mega yacht in australia 6 incidente del mega yacht in australia 10 incidente del mega yacht in australia 8 incidente del mega yacht in australia 3 incidente del mega yacht in australia 5 incidente del mega yacht in australia 1 incidente del mega yacht in australia 7