FATEVI SOTTO: E' IN VENDITA LA CASA PIU' COSTOSA D'AMERICA: QUOTATA A 295 MILIONI DI EURO, POTREBBE ARRIVARE A 500 IN CASO DI ASTA - SI TROVA IN CIMA A MONTAGNA DI BEL AIR, A LOS ANGELES, HA 21 CAMERE DA LETTO E 42 BAGNI, UNA DISCOTECA, UN SALONE DI BELLEZZA, UNA SPA BENESSERE, UN HOME THEATER CON 40 POSTI A SEDERE, UNA PISTA DA BOWLING E ANCHE UN NEGOZIO DI DOLCI... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Star

La casa piu cara al mondo a Los Angeles

La casa più costosa d'America, descritta come «un capolavoro moderno», potrebbe essere venduta all'asta a 500 milioni di dollari (440 milioni di euro). Venerdì, la proprietà dei sogni a Los Angeles, in California, è diventata l’annuncio più costoso degli Stati Uniti quando è stata quotata per 295 milioni di dollari (260 milioni di euro).

Tuttavia, se non viene venduto entro febbraio, sarà messo all'asta e potrebbe arrivare fino a 500 milioni di dollari. Il mega palazzo di 9.000 metri quadrati, che dispone di 21 camere da letto e 42 bagni, è stato costruito da Nile Niami, un produttore di Hollywood diventato sviluppatore, che ha promosso il ritrovo in cima alla collina come la «casa moderna più grande e costosa d'America».

La casa piu cara al mondo a Los Angeles 2 Cinema

A causa dei costi crescenti di Miami, il progetto è precipitato nel caos ed è stato posto in amministrazione controllata l'anno scorso, ed è diventata parte di un accordo fallimentare.

«È un capolavoro moderno», ha affermato Branden Williams, di The Beverly Hills Estates, che rappresenta la proprietà insieme ad Aaron Kirman di Aaron Kirman Group presso Compass. «Sono quattro acri in cima a una montagna a Bel Air e non potrà mai più essere ricostruito».

La CNBC ha riferito che la casa deve essere venduta per circa 200 milioni di dollari solo per ripagare il debito, comprese le commissioni d'asta e altri costi. I broker affermano che l'interesse per "The One", come viene soprannominato, è già stato forte.

La casa piu cara al mondo a Los Angeles 3 Pista da bowling

Si dice che un reale saudita e un ricco acquirente cinese abbiano pronte delle offerte sul tavolo. Secondo quanto riferito, gli acquirenti di criptovalute sono pronti a piombare mentre cercano di rendere la proprietà di Bel Air «la propria stazione spaziale».

«Ci sarà un'enorme richiesta per questa proprietà», ha detto Kirman. «La domanda di immobili statunitensi è alle stelle perché il dollaro è debole e le persone vogliono beni tangibili reali».

Kirman ha definito la casa un resort privato su vasta scala per «l'acquirente miliardario che vuole una vita all-inclusive». La proprietà ha una vista sull'Oceano Pacifico, sul centro di Los Angeles e sulle montagne di San Gabriel, il tutto da una montagna livellata nel lussuoso quartiere.

La casa piu cara al mondo a Los Angeles 5

Dispone di una discoteca, un salone di bellezza a servizio completo, una spa benessere, un home theater con 40 posti a sedere, una pista da bowling, una cantina da 10.000 bottiglie, un garage da 30 auto e una pista da corsa privata all'aperto di 40 metri e un negozio di dolci.

La casa piu cara al mondo a Los Angeles 4 Negozio di dolci