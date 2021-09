9 set 2021 17:03

FATTANZA IN ABBONDANZA A BOLOGNA: PER I FESTINI A BASE DI SESSO E COCA CON RAGAZZE ANCHE MINORENNI DI VILLA INFERNO CHIESTO IL PROCESSO PER IMPRENDITORI E POLITICI. L’UDIENZA PRELIMINARE IL 22 OTTOBRE: IN 15 DEVONO RISPONDERE DI INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE MINORILE, SPACCIO, PRODUZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO PER I VIDEO HARD CHE SI SCAMBIAVANO IN CHAT. TRA GLI INDAGATI ANCHE L'ULTRAS VIRTUSSINO ED EX POLITICO LEGHISTA LUCA CAVAZZA…