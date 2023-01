FATTI PIU' IN...LATEX! - RITA ORA LANCIA UNA NUOVA MODA: L'ABITO IN LATEX COMPLETAMENTE TRASPARENTE - PER L'USCITA DEL NUOVO SINGOLO, LA CANTANTE SI E' ESIBITA ALL'HEAVEN NIGHT CLUB DI LONDRA CON UN VESTITO PIU' IMPERCETTIBILE DI UNA RADIOGRAFIA...

Ieri sera Rita Ora, 32 anni, è salita sul palco dell'Heaven nightclub di Londra, dove ha stupito i fan indossando un abito in latex completamente trasparente, mentre si esibiva con il nuovo brano dedicato al marito Taika Waititi, “You Only Love Me”.

La cantante ha stupito i fan mettendo in mostra il suo fisico mozzafiato, le tette ed il girovita, nell’abito lungo fino ai piedi mentre intonava i suoi successi sul palco.

Con indosso un paio di mutandine color nude e due stelle sui capezzoli, Rita ha lasciato che i suoi ricci naturali le scendessero lungo la schiena ed ha optato per una palette di make-up minimal.

La cantante è sembrata commossa quando è stata accolta sul palco dai proprietari del nightclub, che le hanno regalato dei fiori.

Venerdì ha pubblicato il suo nuovo singolo, che celebra l'amore per il marito Taika Waititi.

La canzone contiene anche una nota vocale del marito, che ha sposato nell'agosto dello scorso anno con una cerimonia privata.

L'attrice ha dichiarato al The Sun: "Volevo raccontare questa esperienza vissuta nella mia musica e dare ai fan una finestra sul mio mondo.”

"In “You Only Love Me” volevo catturare la vulnerabilità che ho sperimentato quando mi sono aperta all'amore e sono entrata in una nuova fase della vita.”

"E sì, sento di aver trovato il mio lieto fine. Sono così grata di aver incontrato Taika, è una persona così solidale", ha dichiarato la donna.

Altrove, Rita ha confermato di essersi segretamente sposata con il regista Taika, definendolo come il giorno "perfetto".

Nonostante abbia trovato il suo lieto fine, Rita ammette di essere ancora indecisa se prendere o meno il cognome del suo uomo.

