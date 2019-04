16 apr 2019 19:17

FATTI E RIFATTI – C’È CHI NON RIESCE A CHIUDERE GLI OCCHI, CHI NON RIESCE A MUOVERE UN MUSCOLO DELLA FACCIA E CHI HA OPTATO PER DEI CANOTTI AL POSTO DELLE LABBRA: SONO TANTI I DIVI E LE DIVE DI HOLLYWOOD CHE HANNO FATTO RICORSO AL RITOCCHINO, SOTTOPONENDOSI A INTERVENTI CHOC E NON RASSEGNANDOSI AL PASSARE DEL TEMPO – IL RISULTATO È OVVIAMENTE IMPIETOSO: PER LA SERIE C’ERANO UNA VOLTA MIKEY ROURKE, UMA THURMAN, COURTENEY COX E…