Un nuovo studio ha rilevato che i ragazzi figli della classe media hanno maggiori probabilità di bere alcol e rubare. Inoltre si avvicinano giovanissimi alle droghe pesanti.

L'University College di Londra ha analizzato i dati di 19.000 diciassettenni. Il sette per cento degli intervistati ha ammesso di aver rubato in un negozio nell'ultimo anno. Il 9 per cento ha genitori che hanno frequentato l'università, mentre solo il 5 per cento ha genitori meno istruiti. Il cinquantanove per cento degli adolescenti con genitori laureati ha ammesso di bere in modo incontrollato, rispetto al 50 per cento di quelli provenienti da contesti meno istruiti.

Al contrario, quelli delle famiglie socioeconomiche più basse avevano maggiori probabilità di iniziare a fumare sigarette. I ricercatori hanno scoperto che il furto era due volte più comune tra gli adolescenti provenienti da famiglie ben istruite rispetto a quelli provenienti da famiglie poco qualificate. Quasi un adolescente su dieci i cui genitori avevano una laurea aveva rubato, ma solo uno su 20 era di famiglie meno istruite.

Uno su dieci ha provato droghe pesanti a 17 anni. Mentre un terzo degli adolescenti ha provato la cannabis prima di raggiungere l'età adulta, numeri record sembrano aver provato la cocaina, l'ecstasy e la ketamina.

Secondo le stime ufficiali, il suo consumo da parte dei giovani è triplicato in dieci anni e si ritiene che la droga, che per la prima volta è diventata popolare tra i giovani professionisti benestanti, genera vendite illecite per un miliardo di sterline all'anno nella sola Londra.

Crescono anche le preoccupazioni circa gli effetti della cocaina e su chi la usa. I livelli di violenza tra i giovani coinvolti in bande criminali che spacciano sono aumentati e nel 2019 si sono verificati più di 700 morti per overdose da cocaina, numeri che sono raddoppiati in quattro anni.

