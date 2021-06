FAUCI MEGLIO DI BURIONI: "SE ATTACCATE ME, ATTACCATE LA SCIENZA" - OSPITE IN UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA, L'IMMUNOLOGO HA RISPOSTO A BRUTTO MUSO AI SUOI DETRATTORI - CE L'AVEVA CON UN SENATORE REPUBBLICANO CHE LO HA ACCUSATO DI AVER COSTRUITO UNA NARRAZIONE SU MISURA DELL'EPIDEMIA DI COVID INSIEME A MARCK ZUCKEBERG DI FACEBOOK...

Dagotraduzione da Mediaite

anthony fauci

Il dottor Anthony Fauci ne ha abbastanza delle crescenti critiche che gli vengono rivolte, in particolare dalla destra politica.

Durante un’intervista sulla MSNBC, Fauci – parlando con il giornalista Chuck Todd – è stato messo sotto attacco da una moltitudine di argomenti che vanno dalla sua difesa della maschera alla domanda se il National Institute of Health (NIH) ha finanziato la ricerca presso l'Istituto di virologia di Wuhan.

Il tutto è iniziato dopo il video del senatore Marsha Blackburn, che accusa Fauci di essere colluso con il Ceo di Facebook Mark Zuckeberg sul modo in cui raccontare il Covid.

«Il dottor Fauci si scriveva mail con Mark Zuckerberg di Facebook per cercare di creare quella narrativa», ha detto Blackburn. «Una selezione arbitraria delle notizie in modo che venisse fuori solo ciò che volevano tu sapessi».

mark zuckerberg

«Non ho la più pallida idea di cosa abbia appena detto», ha commentato Fauci, seccamente. «Non ho la più pallida idea di cosa stia parlando. … E mi dispiace, non voglio essere peggiorativo nei confronti di un senatore degli Stati Uniti ma non ho idea di cosa stia parlando. E sai Chuck, se esamini ognuno dei punti, sono così ridicoli, semplicemente dolorosamente ridicoli, se li esamini tutti, puoi spiegarlo e smascherarlo immediatamente».

Fauci ha quindi diretto i suoi commenti in modo più ampio, non solo verso Blackburn ma verso tutti i suoi critici;

Laboratorio di Wuhan

«È molto pericoloso, Chuck, perché molti di quelli che vedi come attacchi contro di me, francamente, sono attacchi alla scienza. Perché tutte le cose di cui ho parlato in modo coerente fin dall'inizio sono state fondamentalmente questioni basate sulla scienza. A volte quelle cose erano verità scomode per le persone, e c’è stato un rifiuto nei miei confronti.

Quindi, se stai cercando di arrivare a me come funzionario della sanità pubblica e scienziato, stai davvero attaccando non solo il dottor Anthony Fauci, stai attaccando la scienza. E chiunque guardi cosa sta succedendo lo vede chiaramente. Devi dormire per non vederlo».