FAUCI SAPERE – LA COLLABORAZIONE CON GLI SCIENZIATI CINESI, LE PRESSIONI DELLA CASA BIANCA E IL LEGAME MOLTO STRETTO CON BILL GATES: IL "WASHINGTON POST" HA OTTENUTO LE MAIL SCRITTE E RICEVUTE DALL'IMMUNOLOGO AMERICANO: "TUTTI LO VOGLIONO INTERVISTARE, È SOMMERSO DI RICHIESTE DAI MEDIA ITALIANI" – NELLA CORRISPONDENZA NON SI TROVANO ATTACCHI DIRETTI A TRUMP, MA RISPONDENDO ALLO SCIENZIATO CINESE GEORGE GAO, FAUCI REPLICA…

Giuseppe Sarcina per www.corriere.it

La pandemia è divampata negli Stati Uniti tra marzo e aprile del 2020. In quello stesso mese Anthony Fauci diventò la figura più importante nella lotta al Covid 19. Il «Washington Post» ha ottenuto le mail scritte e ricevute dal virologo al suo indirizzo di posta elettronica nel server del «National Institute of Allergy and Infectious Diseases». Sono 866 pagine di materiale. Ecco un piccolo compendio per punti.

1) Fauci entra subito in contatto con uno scienziato cinese, George Gao, direttore del Centro per il Controllo e la prevenzione delle malattie. Gao si fa vivo per smentire il senso di un’intervista a «Science» in cui accusava il governo americano di «commettere un grave errore, non imponendo ai cittadini di indossare la mascherina». Scrive a Fauci: «Collaboriamo per sconfiggere insieme il virus». Risposta del virologo americano: «Nessun problema, affrontiamolo insieme».

2) Nelle mail Fauci non attacca mai direttamente Donald Trump. Lo scienziato, però, diventa rapidamente il bersaglio di una parte della base repubblicana, che lo considera un sabotatore del presidente. Arriva un’altra mail di Gao: «Vedo che è sotto attacco». La replica: «Non si preoccupi, andrà tutto bene, nonostante in questo modo ci siano diversi pazzi».

3) I contatti tra lo scienziato e la Casa Bianca sembrano tenuti in particolare da Marc Short, capo dello Staff del vice presidente Mike Pence. Il «Washington Post» riporta un messaggio sibillino di Short: «Lei ha individuato i sintomi, ma ha sbagliato la diagnosi sulla causa». Forse si riferisce al fatto che Fauci era contrario alla riapertura completa dell’economia, (la «causa» della pandemia).

4) Un parlamentare repubblicano, Fred Upton, del Michigan chiede a Fauci chiarimenti sul possibile uso dell’idrossiclorochina, considerata da Trump una cura efficace contro il Covid-19. Fauci risponde: «È quasi certo che non serva». E allora Upton conclude: «Continui a dire la verità imposta dalla scienza». Per la cronaca Upton sarà uno dei dieci deputati repubblicani a votare per l’impeachment di Trump, accusato di aver fomentato l’attacco a Capitol Hill, il 6 gennaio 2021.

5) Praticamente tutti cercano il virologo per un consiglio o prima di prendere decisioni di impatto sociale. Tom Mayer, responsabile medico della Nfl, la lega del football americano, vuole sapere se si potranno giocare le partite con il pubblico. Fauci: «Sarà il virus a decidere per noi». Tutti vogliono intervistare il virologo, «è sommerso di richieste dai media italiani», nota il «Washington Post».

6) Il materiale conferma lo stretto legame tra Fauci e Bill Gates. Una mail documenta una lunga conversazione del 1 aprile. Poi Emilio Emini, dirigente della Bill e Melinda Gates Foundation, incaricato di seguire il dossier vaccini, scrive allo scienziato: «La vedo tutti i giorni in tv...sono seriamente preoccupato per la sua salute... La nazione e il mondo hanno assolutamente bisogno della sua leadership». Fauci risponde all’1,53 di notte: «Cerco di impegnarmi al massimo, visto quello che stiamo passando».

