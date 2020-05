NELLE FAUCI DI TRUMP – L’IMMUNOLOGO-IN-CHIEF DICE CHE CON IL PRESIDENTE AMERICANO NON C’È RAPPORTO CONFLITTUALE, MA POI ATTACCA: “NEGLI USA L’EPIDEMIA NON È SOTTO CONTROLLO. UNA RIAPERTURA PREMATURA NEGLI USA POTREBBE PORTARE A CONSEGUENZE MOLTO SERIE, MORTE E SOFFERENZA. SE C’È FRETTA INIZIEREMO A VEDERE PICCOLI PICCHI CHE POTREBBERO…” – VIDEO

(LaPresse/AP) - Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, ha affermato che il governo sta lavorando a diversi potenziali vaccini per il Covid-19. "Abbiamo molti candidati e speriamo di avere molti vincitori", ha riferito al Comitato per la salute, l'istruzione, il lavoro e le pensioni del Senato.

(LaPresse/AP) - Nonostante il ritmo di lavoro rapido sui vaccini Fauci non ha dato garanzie. "Il grande elemento sconosciuto è l'efficacia", ha precisato. Fauci dirige l'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive ed è il principale esperto del governo sulla pandemia. La speranza è di arrivare a un livello avanzato nello studio dei vaccini per la fine dell'autunno o l'inizio dell'inverno.

(LaPresse) - Una riapertura prematura negli Usa potrebbe portare a "conseguenze molto serie". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn.

(LaPresse/AP) - Se c'è una fretta di riaprire senza seguire le linee guida, "la mia preoccupazione è che inizieremo a vedersi piccoli picchi che potrebbero trasformarsi in focolai", ha aggiunto Fauci.

(LaPresse) - È "del tutto plausibile e possibile" che in autunno ci sia una seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. Fauci ha aggiunto che il virus non "sparirà" semplicemente perchè "è altamente trasmissibile". "Anche se avremo un migliore controllo nei prossimi mesi, è probabile che il virus sia ancora presente da qualche parte su questo pianeta e che alla fine tornerà", ha aggiunto.

(LaPresse) - Il numero delle vittime negli Stati Uniti è "quasi certamente più alto" rispetto a quello riportato in via ufficiale. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. "Data la situazione, in particolare a New York City - quando erano presi da una sfida molto seria per il loro sistema sanitario - possono essersi verificati decessi in casa a causa del Covid-19 che non sono mai stati considerati tali perché non sono mai giunti in ospedale", ha continuato Fauci aggiungendo di non essere sicuro "esattamente di quanto in più in percentuale" possa essere il vero bilancio delle vittime.

(LaPresse) - "Non sappiamo tutto di questo virus e dobbiamo fare davvero molta attenzione, soprattutto quando si tratta di bambini, perché più impariamo, più vediamo cose che questo virus può fare che non avevamo rilevato dagli studi in Cina o in Europa". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn.

(LaPresse) - Ignorare le linee guida su una riapertura in sicurezza negli Usa potrebbe determinare "il rischio reale che si scateni un'epidemia difficile da controllare". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn.

(LaPresse) - L'epidemia di coronavirus negli Usa "non è sotto controllo". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. Per quanto si stia "andando nella giusta direzione" il Paese "non ha il virus sotto controllo".

(LaPresse) - "Non c'è affatto un rapporto conflittuale tra me e il presidente" Trump. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. "Come ho già detto molte volte, do consigli e informazioni scientifiche. Li ascolta. Li rispetta. Riceve opinioni da una serie di altre persone Ma in nessun modo, nella mia esperienza degli ultimi mesi, si è verificato un rapporto conflittuale tra di noi", ha aggiunto.