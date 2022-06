16 giu 2022 17:53

NELLE FAUCI DEL VIRUS – L’IMMUNOLOGO AMERICANO, CONSULENTE DI JOE BIDEN PER IL COVID, È RISULTATO POSITIVO A UN TAMPONE ANTIGENICO, NONOSTANTE 4 DOSI DI VACCINO –IL 17 MAGGIO 2021 DICEVA: “LE PERSONE VACCINATE NON SI INFETTANO”, E OVVIAMENTE I NO-VAX HANNO GIOCO FACILE PER SPERNACCHIARLO. NON SAREBBE STATO MEGLIO ANDARCI PIÙ CAUTI, CARO ANTHONY, CON LE DICHIARAZIONI?