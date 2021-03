NELLE FAUCI DEL VIRUS – L’IMMUNOLOGO AMERICANO: “NON MI SAREI MAI ASPETTATO TUTTI QUESTI MORTI” – “SE AVESSI SAPUTO A COSA SI ANDAVA INCONTRO QUANDO L’OMS DICHIARÒ LA PANDEMIA SAREI RIMASTO COMPLETAMENTE SCIOCCATO” – E TRA LE RIGHE SE LA (RI)PRENDE CON TRUMP: “LE DIVISIONI POLITICHE SONO TRA LE CAUSE DEL TRAGICO ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NEGLI STATI UNITI…”

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Anthony Fauci, l'immunologo che da oltre un anno guida la lotta alla pandemia negli Usa e nel mondo ha detto oggi che se avesse saputo la mortalita' a cui si andava incontro quando l'Organizzazione Mondiale Sanita' dichiarò la pandemia globale "sarebbe rimasto completamente scioccato".

"Proprio quel giorno, l'11 marzo del 2020 - ha ricordato in una intervista alla Nbc - stavo testimoniando ad una commissione della Camera Usa, mettendo in guardia dal rischio che la situazione sarebbe peggiorata prima di migliorare. Allora in America c'erano stati 27 morti accertati per Covid- Ma non mi sarei mai aspettato che negli Stati Uniti si sarebbe arrivati a 531.000 morti".

Il direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa e consigliere speciale del presidente Biden ha accusato le "divisioni" politiche in America a quel tempo tra le cause del tragico andamento della pandemia in Usa. "Anche le raccomandazione di buon senso sanitario come l'uso delle mascherine prendevano una connotazione politica, se la mettevi stavi da una parte se non la usavi dall'altra", ha aggiunto.

