11 set 2021 15:16

NELLE FAUCI DEL VIRUS: "I CASI DI COVID NEGLI USA CONTINUANO AD AUMENTARE. COSI' NON NE USCIAMO" - L'IMMUNOLOGO STATUNITENSE ANTHONY FAUCI AVVERTE CHE L'UNICO MODO PER DICHIARARE CHIUSA LA PANDEMIA E' VACCINARSI - "SIAMO ANCORA IN PANDEMIA NEGLI USA. IN UN PAESE DELLE DIMENSIONI DEGLI STATI UNITI DOBBIAMO ARRIVARE A MENO DI 10.000 INFEZIONI AL GIORNO..."