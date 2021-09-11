NELLE FAUCI DEL VIRUS: "I CASI DI COVID NEGLI USA CONTINUANO AD AUMENTARE. COSI' NON NE USCIAMO" - L'IMMUNOLOGO STATUNITENSE ANTHONY FAUCI AVVERTE CHE L'UNICO MODO PER DICHIARARE CHIUSA LA PANDEMIA E' VACCINARSI - "SIAMO ANCORA IN PANDEMIA NEGLI USA. IN UN PAESE DELLE DIMENSIONI DEGLI STATI UNITI DOBBIAMO ARRIVARE A MENO DI 10.000 INFEZIONI AL GIORNO..."

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anthony fauci anthony fauci

«I casi di COVID-19 in America continuano ad aumentare ad un ritmo 10 volte più alto di quello che sarebbe necessario per dichiarare chiusa la pandemia del coronavirus. Ma questa situazione continuerà sino a che più persone si vaccineranno».
 
È questa l'opinione espressa oggi da Anthony Fauci che ha precisato: una volta che abbastanza cittadini si saranno immunizzati «ci potranno essere ancora individui che vengono contagiati, ma non saremo più davanti ad una minaccia per la salute pubblica».
 

numero infezioni di coronavirus negli usa numero infezioni di coronavirus negli usa

Parlando con 'Axios', l'immunologo consigliere medico del presidente Biden ha osservato: «La fine di questa sfida sarebbe la soppressione del virus, ma al momento siamo ancora in pandemia negli Usa, perché 160.000 nuove infezioni non rappresentano nemmeno un buon controllo della situazione e il Covid-19 resta un pericolo per la salute pubblica».
 
«In un Paese delle dimensioni degli Stati Uniti non si può andare avanti con 100.000 e più nuove infezioni al giorno, dobbiamo arrivare a meno di 10.000 al giorno per iniziare a rilassarci». 

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