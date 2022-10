14 ott 2022 16:44

DALLA FAVELA ALLA BRACE - DUE TURISTI ITALIANI SONO STATI FERITI DOPO CHE SONO ENTRATI PER ERRORE IN UNA FAVELA A RIO DE JANEIRO (COSA STAVANO CERCANDO?) - INSIEME AD ALTRI TRE COMPAGNI DI VIAGGIO SONO FINITI PER ERRORE NELLA COMUNITÀ DI MANGUINHOS DOVE SONO STATI PRESI A PISTOLETTATE - MA COME SI FA A NON ACCORGERSI CHE SI STA ENTRANDO IN UN FAVELA?