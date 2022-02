Francesco Totti a Castelgandolfo

TOTTI E ILARY IN GITA A CASTEL GANDOLFO: GIORNATA SUL LUNGOLAGO E PRANZO AL BORGO ANTICO

https://www.ilmessaggero.it/fotogallery/roma/totti_ilary_castel_gandolfo_foto-6488973.html - foto Luciano Sciurba - 6 febbraio 2022

"Gita ai Castelli" ieri per Francesco Totti e la moglie Ilary, che con i loro 3 figlie e una coppia di amici hanno passato la domenica al lago e al centro storico della cittadina papale.

Prima tappa le giostre di "Lagolandia" sul lungolago dove Ilary Blasi, sempre in grande forma, si è scatenata con i figli sui vari giochi tra macchinette a scontro, ruota panoramica e altre attrattive.

Ilary Blasi a Castelgandolfo

Poi pranzo al Borgo Antico presso la trattoria storica "Arte e Vino", con pranzo tipico a base di piatti romani, e vini dei Castelli Romani, infine passeggiata nel centro storico con foto ricordo per la bellissima Ilary poi postate sul suo profilo Instagram.

La coppia come nel loro stile affabile e disponibile non si è sottratta a foto ricordo, selfie e autografi con i loro fan, anche se il capitano era un po offuscato, con mascherina, cappellino e cappuccio del giubbino.

Francesco Totti a Castelgandolfo

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI, È CRISI? LUI COMPIE 45 ANNI MA LEI NON C’È

di F. Q. | 28 SETTEMBRE 2021

Nella giornata di ieri lunedì 27 settembre, l’ex Capitano della Roma ha spento 45 candeline. Tanti gli auguri arrivati sui social, da parte dei fan e di alcuni volti noti dello sport, dello spettacolo e della politica. Grande assente: Ilary Blasi. Come notato da molti, la conduttrice di Star in the Star, diversamente da quanto fatto negli anni precedenti, non ha condiviso neanche uno scatto con il marito. Un silenzio assordante risultato ‘sospetto’ ai più.

Ilary Blasi a Castelgandolfo

“Si sono lasciati” oppure: “Sono in crisi“, ecco le conclusioni tratte dagli utenti sui social. Che vogliano solo un po’ di riservatezza o veramente tra Francesco Totti e Ilary Blasi – sposati dal 2005 e genitori di Cristian, Chanel e Isabel – è finita? Difficile a dirsi.

Ilary Blasi sulla giostra a Castelgandolfo

Ilary Blasi a Castelgandolfo il bacio tra michelle hunziker e ilary blasi 1