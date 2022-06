LA FAVOLA TRISTE DELL'EX PRINCIPESSA DEL QATAR - SARA' L'AUTOPSIA A CHIARIRE SE LA MORTE DI KASIA GALLIANO SIA UN GIALLO OPPURE NO - LA DONNA E' STATA RITROVATA CADAVERE NELLA SUA CASA DI MARBELLA: ERA LA MOGLIE SEPARATA DELLO ZIO DELL'ATTUALE EMIRO, CON IL QUALE AVEVA INGAGGIATO UNA LUNGA BATTAGLIE LEGALE, PERSA, PER L'AFFIDAMENTO DELLE TRE FIGLIE - POI LA DEPRESSIONE - SECONDO "LE PARISIEN" NON C'ERANO SEGNI DI VIOLENZA, PER IL SUO AVVOCATO "E' MORTA DI DOLORE", MA...

Francesca Caferri per "la Repubblica"

Se sia un giallo o meno lo chiarirà l'autopsia. Di certo è una storia drammatica fatta di soldi, amori finiti male, giudici e guerre familiari, quella che si è conclusa domenica a Marbella con il ritrovamento del cadavere di Kasia Gallanio nella sua casa della località balneare spagnola.

La donna, che aveva 45 anni, era la moglie separata di Abdelaziz bin Khalifa al Thani, zio dell'attuale emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. E dunque, ufficialmente, una ex principessa dell'emirato. Secondo il giornale francese Le Parisien che per primo ha dato la notizia, il corpo non aveva segni di violenza e la polizia si starebbe orientando su una dose eccessiva di medicinali o di tranquillanti come causa della morte.

Gallanio, che aveva una doppia nazionalità, polacca e americana, era da anni separata dal ricchissimo marito: grazie ai giacimenti di gas, il Qatar è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Lo sceicco Khalifa vive in esilio dal 1992 dopo essere stato accusato di aver tentato un colpo di Stato contro il fratello, l'allora emiro Hamad, ma come il resto dei reali ha proprietà e ricchezze in tutto il mondo.

In questo mondo dorato aveva vissuto a lungo Gallanio: le foto pubblicate dai magazine britannici e francesi la mostrano protagonista di feste ed eventi mondani in abiti occidentali o in stile arabo, ma ugualmente lussuosi.

Nel 2012 la coppia si era separata e la ex consorte aveva iniziato una durissima battaglia legale contro il marito per la custodia delle tre figlie minorenni. A maggio il tribunale francese le aveva negato la custodia e aveva anzi ordinato una perizia psicologica sulla donna. Le Parisien scrive che soffriva di crisi di nervi e che si era a più riprese sottoposta a cure per disintossicarsi dai farmaci.

«La mia cliente è stata devastata da questa decisione. Credo che sia morta di dolore», ha detto al giornale di Parigi Sabrina Boesch, l'avvocatessa che seguiva la causa di affidamento. La legale è in Spagna con le due figlie maggiori della coppia: alle ragazze, che hanno 17 anni, secondo El País è stato chiesto lunedì di identificare il corpo della madre.

Quello che è emerso in questi giorni è comunque una situazione di fortissima tensione che andava avanti da mesi. Lo scontro fra Gallanio e l'emiro infatti non si era chiuso con la decisione dei giudici sull'affidamento: ad aprile la figlia minore della coppia aveva accusato di violenza sessuale il padre, sostenendo che l'avesse toccata in maniera impropria quando aveva fra i nove e i quindici anni.

A Parigi, dove vivevano sia Gallanio che le figlie, residenti insieme al padre in una lussuosa dimora sugli Champs Elysées, è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura dei minori. Proprio dalla figlia minore è partito l'allarme che ha portato alla scoperta del cadavere della ex principessa: ha allertato la polizia di Marbella che da giorni non riusciva a contattare la madre e così è scattato il blitz.

