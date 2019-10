''PER ME LORELLA CUCCARINI È NIENTE'', DISSE ''HATER'' PARISI CHE DEDICA UN TWEET SU DUE ALLA SUA EX ''NEMICA AMATISSIMA'', E DA ANNI PARLA SEMPRE DI QUANTO NON LA POSSA VEDERE, DI QUANTO SIA UNA BALLERINA SCHIAPPA, DI QUANTO SIA ''SANTA SUBITO'' PER IL SUO ESSERE VICINA AL POPOLO DELLA FAMIGLIA. ''NON LA CONSIDERO, NON LA VEDO, LEI NON È NIENTE PER ME, PERCHÉ DEVO PROVARE QUALCOSA PER QUESTA PERSONE? AFFETTO?? INDIFFERENZA, ECCO SÌ INDIFFERENZA''