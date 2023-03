LA FECONDAZIONE ETEROLOGA? I NUMERI AUMENTANO, MA È SOLO ROBA DA RICCHI - È BOOM DI PROCEDURE E DI NASCITE: DUE ANNI FA SONO STATI FATTI 13.461 CICLI CONTRO GLI 8.995 DEL 2019 (+49%). I NATI SONO STATI 3.608, CIOÈ OLTRE 10 AL GIORNO E ADDIRITTURA IL 64% IN PIÙ RISPETTO AL 2019 – MA I CENTRI PUBBLICI SCARSEGGIANO E BISOGNA RIVOLGERSI AL PRIVATO DOVE UN CICLO COSTA DAI 5 AI 9MILA EURO. E LE COPPIE DEL SUD SONO COSTRETTE A SPOSTARSI PER…

Estratto dell’articolo di Michele Bocci per “la Repubblica”

Sono sempre di più le coppie che si affidano all’eterologa. I bambini venuti al mondo grazie alle strutture che utilizzano questa tecnica in Italia hanno raggiunto quasi l’uno per cento del totale dei nati. I figli della fecondazione tra il 2019 e il 2021 sono aumentati addirittura del 64%. E, tra l’altro, i dati non tengono conto di coloro che continuano a scegliere di andare all’estero.

Chi ha bisogno della procreazione medicalmente assistita (pma) con donazione di ovocita, però, è quasi sempre costretto a pagare. Sono pochissime infatti le Regioni che hanno messo insieme un’offerta di attività pubblica accettabile. Quasi tre quarti delle procedure avviate nel nostro Paese avvengono così in centri privati, che chiedono dai 5 ai 9 mila euro per ogni ciclo di pma.

[…]

L’incremento delle culle

I numeri, inediti e gli ultimi disponibili, sull’attività dei centri di pma nel 2021, raccontano di un boom di procedure di eterologa e soprattutto di nascite. Due anni fa sono stati fatti 13.461 cicli contro gli 8.995 del 2019 (+49 per cento). I nati sono stati ben 3.608, cioè oltre 10 al giorno e addirittura il 64 per cento in più rispetto al 2019, e anche al 2020, anno nel quale tutta l’attività sanitaria si è ridotta a causa della pandemia da coronavirus. Mai si era registrata una crescita così importante in solo dodici mesi: oltre 1.400 nati. Negli anni precedenti si aumentava al massimo di 2-300 parti alla volta.

[…]

Il business dei privati

In Italia ci sono ben 83 centri privati che fanno la fecondazione eterologa. Presso di loro vengono effettuati quasi il 73% dei cicli, cioè 9.767. Le coppie arrivano soprattutto dal Sud, ma non solo.

La Regione dove vengono effettuate più procedure a pagamento è il Lazio, che ha appena due centri pubblici (dove nel 2021 sono stati fatti appena 71 cicli) e ben 17 privati, che ne hanno effettuati 3.000. Se poi si scende più a sud, è il deserto. Ci sono due strutture pubbliche in Campania. E poi basta.

A certe latitudini anche i privati scarseggiano. Ce ne sono solo nella stessa Campania, in Puglia e in Sicilia. Da certe realtà, come Molise, Basilicata e Sardegna, le coppie sono costrette giocoforza a emigrare, visto che non hanno alcun centro dove si fa l’eterologa.

[…] La Regione con il sistema pubblico più forte, compresi i convenzionati, è la Toscana, dove si fanno 2.400 cicli l’anno con il sistema sanitario. Infatti, oltre due terzi delle coppie arrivano da fuori.

