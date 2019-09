LA FEDE IN OFFERTA SPECIALE - LA RELIGIONE PRET-A-PORTER DI SALVINI CHE BACIA IL ROSARIO E INVOCA LA MADONNA E’ IL RIFLESSO DI UN MONDO CHE COMPRA SU AMAZON LE TANICHE DI ACQUA DI LOURDES, IL TOSTAPANE CON L’IMMAGINE DI GESU’, I CEROTTI BENEDETTI, LA TAZZA PER LATTE CON IL VOLTO DELLA VERGINE MARIA - A 65 EURO CI SI PORTA A CASA UNA PARURE CON COPRIPIUMINO E DUE FEDERE CON IL VOLTO DI CRISTO…

Paola Pellai per “Libero quotidiano”

Dopo aver ascoltato la predica di monsignor Conte «sull'incosciente uso» dei simboli religiosi da parte di Salvini, reo «di offendere il sentimento dei credenti», abbiamo sentito subito il bisogno di prendere due pilloline alla menta "Finding Jesus" e di rimetterci sulla buona strada. Costano 4 euro e, a Milano, le trovi facilmente in un negozio vicino alle colonne di San Lorenzo. Due confetti alla menta per ritrovare Gesù, altro che pregare con un rosario in mano o invocare il cuore immacolato di Maria oscurando «il principio di laicità, alla base dello Stato moderno».

RELIGIONE E GADGET - ACQUA DI LOURDES

E allora guardiamoci dentro, a questo Stato moderno che condanna la fede di un politico ma, come nel peggior tempio dei mercanti, fa business indisturbato nel segno di Gesù e della Madonna. Basta disporre di una carta di credito o avere qualche spicciolo in tasca e Gesù te lo compri.

Il monsignore non lo racconta e la Chiesa non lo proibisce. Perché farlo se si può regalare un' illusione miracolosa a qualcuno ed un business sicuro a qualcun altro? E dunque, provateci anche voi. Andate su Amazon, il famoso portale di commercio on line, e troverete in vendita una tanica da un litro di acqua di Lourdes, certificata e sigillata, appena prelevata dalla sacra grotta. La spedizione è gratuita in tutta Italia e pure nella Città del Vaticano (ne hanno bisogno anche lì? ), pagherete solo l' acqua (specificata come non potabile) al costo di 47,70 euro. Praticamente più di un' ottima bottiglia di champagne francese.

CEROTTI BENEDETTI

In rete è diventato un pezzo ormai introvabile l' incredibile tostapane (prezzo 40 euro) che trasforma il pancarrè in una sacra sindone. Forse lo Stato moderno vuole anche questo, sostituire l' eucarestia con il pancarrè bruciacchiato: dal corpo di Cristo al volto di Cristo. E se vuoi fare la colazione benedetta da Maria, puoi bere il caffelatte nella tazza con la sua immagine e la tua frase personalizzata. Te la cavi con 7 euro, puoi farci pure dei regalini ai tuoi amici...fedeli.

RELIGIONE E GADGET - TAZZA DELLA MADONNA

Su vari siti e-commerce abbiamo trovato pure i cerotti di Gesù, ma vogliamo premiare dottorgadget.it che a 8.90 euro (più 5.90 di spese postali) propone la descrizione più convincente per la confezione da 15 pezzi: "Un taglietto mentre si affettano le verdure, una sbucciatura giocando a calcio o una scottatura da teglia arroventata.... i piccoli infortuni sono una piaga per tutti. Per guarire ci sono cerotti più indicati di altri: quelli di Gesù uniscono i poteri curativi della medicina moderna con la guarigione spirituale offerta dal Messia cristiano". Neppure Wanna Marchi avrebbe saputo fare di meglio con le sue alghe.

Ma lei, che non è Gesù Cristo, i suoi falsi miracoli li ha scontati in prigione.

Abbiamo trovato pure di peggio o, forse, di meglio stando alle nuove teorie dello Stato moderno.

RELIGIONE E GADGET - I FIORI DEL PAPA

Il crocifisso toglietelo pure da aule e uffici pubblici, ma a letto mettetevi in croce. Su amazon.it si vende a 65 euro una parure con copripiumino e due federe che vi raccontano il tramonto a modo loro. Preferite gli effetti speciali in 3D? Se fate in fretta su Cdiscount c' è un' offerta miracolosa con Gesù a tenervi compagnia tutta notte: una parure matrimoniale a 49,98 euro (mica 50!) invece che 89,98. Un vero peccato lasciarla lì.

Nella nostra ricerca ci siamo accorti che i simboli religiosi ormai fanno più "cattiva" notizia se vengono trattati come tali (ovvero baciati, invocati, pregati) piuttosto che mercificati.

In tutti questi anni è stato commercializzato di tutto e solo una carta igienica, prodotta qualche anno fa dalla finlandese Metsa Tissue, con stampati i versetti della Bibbia è stata tolta dalle vendite in seguito alle polemiche delle autorità religiose. Resiste invece in più versioni la saponetta di Gesù. Abbiamo scelto quella venduta a 5.50 euro da originalstore.it perché descritta con un' ironia da brividi: "Se la domenica mattina sei troppo occupato o stanco per andare in Chiesa, la Saponetta di Gesù Cristo ti dà un' alternativa. È l' unico sapone che non pulisce solo il tuo corpo ma anche la tua anima (solo se ci credi però!). Ti stiamo offrendo lo strumento per poter gestire da solo i tuoi peccati.

RELIGIONE E GADGET - COPERTA E FEDERE CON GESU

Ogni volta che ti senti un po' malvagio, accidioso, iroso, libidinoso, goloso o quant' altro, strofinati addosso bene questo sapone e il Gesù che vi è raffigurato.... Non sappiamo se la tua coscienza si sentirà meglio ma tua avrai di sicuro un odore migliore".

Una saponetta al posto del prete e del confessionale. Sarà la crisi delle vocazioni, ma monsignor Conte che forse ora avrà più tempo libero un' aggiustatina anche qui dovrebbe darla. E ci spieghi anche il bisogno di acquistare la barba e la parrucca di Gesù completa della corona di spine su E-bay a 17 euro.

I SEMI DEL PAPA

E poi poteva mancara Gesù che fa il modello e sfila sul vostro frigo? C' è un volumetto a magneti intercambiabili (in vendita su Amazon a 17,25 euro) intitolato "What would Jesus wear?" che fa di te uno stilista e di Gesù un fantoccio che puoi di volta in volta vestire o svestire a tuo piacimento trasformandolo in una popstar, in un muratore, in un surfista, in un figlio dei fiori.... Naturalmente con tutti gli accessori richiesti.

RELIGIONE E GADGET - IL TOSTAPANE DI CRISTO

E già che ci siamo facciamolo pure ballare a ritmo solare perché, come dice dottorgadget.it che te lo vende a 6.90 euro (più 5.90 di spedizione), "vedere Gesù danzare sarà una vera gioia per gli occhi e per lo spirito. E così anche in una giornata no potrete ritagliarvi piccoli momenti di ilarità".

Va bé, crediamo che possa bastare. In Italia abbiamo perso il seme della ragione. Quello della fede, in realtà, lo abbiamo già esaurito nei primi mesi del 2017. Data ultima concessa ai titolari delle Sementi Magnani di Vimercate per commercializzare le Preghiere fiorite lanciate in occasione del Giubileo 2015-16: dodici varietà di semi dei più svariati fiori con in primo piano l' immagine di Papa Francesco e sul retro una preghiera in 4 lingue. Amen.

RELIGIONE E GADGET - IL SAPONE DI CRISTO