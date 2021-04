20 apr 2021 20:07

UNA FEDE DA PERDERE LA TESTA - CON UNA GHIGLIOTTINA FATTA IN CASA, UN MONACO BUDDISTA IN TAILANDIA SI E’ TAGLIATO LA TESTA PER DONARLA COME OFFERTA A BUDDA, NELLA SPERANZA CHE SI SAREBBE REINCARNATO - TROVATA UNA LASTRA DI MARMO SULLA QUALE AVREBBE PIANIFICATO IL SACRIFICIO PER PIU’ DI CINQUE ANNI - L’UFFICIO NAZIONALE DEL BUDDISMO CI TIENE A FAR SAPERE: TALE PRATICA NON E’ INCORAGGIATA DALLA RELIGIONE.. - VIDEO