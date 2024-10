FEDEZ E CHIARA FERRAGNI ORA FANNO A GARA A CHI È PIÙ BUONO – L’INFLUENCER FA SAPERE DI VOLERSI ACCOLLARE LE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI, E IL RAPPER CONTROBATTE SUBITO: LE SPESE SCOLASTICHE, SANITARIE E SPORTIVE SARANNO SUE “A CARICO ESCLUSIVO E TOTALE, PER SUA VOLONTÀ” – COMUNQUE SIA, L’ACCORDO È VICINO: CON IL POSSIBILE RINVIO A GIUDIZIO SUL PANDOROGATE PER LEI E LE BEGHE CON GLI ULTRAS DI LUI, MEGLIO CHIUDERE ALMENO LA QUESTIONE DIVORZIO…

I Ferragnez puntano a un addio pacifico separandosi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere senza intavolare battaglie con Fedez, è disposta a tutto. L'influencer non ha più alcuna intenzione di «mercanteggiare» con il rapper: si accollerebbe le spese per il mantenimento dei figli che […] terrà con sé e che lui potrà vedere a week-end alterni.

[…] fonti vicine a Fedez precisano: Leone e Vittoria saranno affidati ad entrambi i genitori con frequentazione «pressoché paritetica con ciascuno di loro e, di conseguenza, le spese ordinarie quotidiane saranno affrontate da Ferragni e da Fedez nei giorni in cui i bimbi saranno con l'uno o con l'altro mentre le rilevanti spese scolastiche, nonché quelle sanitarie e sportive saranno a carico esclusivo e totale di Fedez su esplicita sua volontà».

[…] C'è anche questo fronte che la ex coppia […] deve affrontare oltre ai guai giudiziari in cui è rimasta impigliata lei e coinvolto lui. I loro avvocati, da quanto si sa, sono al lavoro per preparare l'atto da depositare quanto prima in Tribunale.

[…] La presunta discussione sull'assegno di mantenimento - secondo i settimanali rosa le cifre ballavano tra i 5 mila euro offerti dal rapper e i 20 mila richiesti dall'imprenditrice - sarebbe stata insomma superata. L'importante per Ferragni è chiudere la partita il prima possibile. Dunque sarà una cosa abbastanza rapida […], salvo incidenti di percorso, che si tratterà di un addio consensuale. Anche perché ora, i due dovranno affrontare lo scoglio delle indagini: per lei quella per truffa aggravata chiusa l'altroieri e per lui quella per rissa in cui ha fatto le spese il personal trainer dei vip Cristiano Iovino. […]

