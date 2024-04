FEDEZ? UN EGO INCONTENIBILE - "NOVELLA 2000" SQUADERNA UNA SERIE DI IPOTESI CHE AVREBBERO PORTATO ALLA FINE DELLA RELAZIONE TRA IL RAPPER E CHIARA FERRAGNI: “LUI DIMENTICAVA CHE CERTI SPAZI DOVEVANO ESSERE SOLO DI LEI. A SANREMO È SALITO SUL PALCO E, CON QUEL BACIO A ROSA CHEMICAL, HA DISEGNATO UN RITRATTO SIMBOLO DI QUELL'EDIZIONE. L'ULTIMA CASA DOVE SONO ANDATI A VIVERE, PARE SIA SOLO DI CHIARA FERRAGNI. CHE LUI ABBIA SOFFERTO ANCHE DI QUESTO?"

Estratto dell’articolo di Matteo Calzaretta per “Novella 2000”

Certo, mancava solo il codice fiscale a Fedez, ma forse alcune domande in più potevano essere poste. Torniamo a settimana scorsa e all'ospitata del rapper, fresco di rottura, nel salotto tv del momento, Belve.

C'è chi punta il dito contro la sofferenza di condividere una vita da "quasi leader", al fianco di una donna che, bene o male, ha 15 milioni di follower in più del marito: già questa di per sé è una sofferenza per chi sulla "reputation" ha costruito una carriera.

Ci chiediamo quindi, era pronto Fedez ad affrontare nel tempo una donna tanto forte? Lui che prima di Chiara non aveva mai avuto relazioni con donne così socialmente esposte, nelle lovestory precedenti Fedez era lui il protagonista nel rapporto di coppia, se - usiamo il condizionale -prima avesse mai vissuto un vero rapporto di coppia come lo è stato quello con Ferragni. [...]

Chiara andava negli Stati Uniti, ospite della più prestigiosa università del mondo, Harward, e veniva intervistata da Vogue America, lui no! Inoltre non dev'essere stato facile misurarsi con una ragazza che, comunque, sì veniva da una media borghesia di provincia, ma non dalla periferia come Federico Lucia, lui forse non sapeva stare a tavola, la Ferragni Sì!

Altra domanda mancata, la Fagnani non ha toccato minimamente la mancanza di tatto che ha avuto Fedez nei confronti di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023, quando dalla platea il rapper è salito sul palco baciato in bocca da Rosa Chemical e ha rubato la scena alla moglie.

Ne abbiamo già parlato, ma anche questo è solo un piccolo episodio che dimostra come lui in qualche modo dimenticasse che certi spazi dovevano essere solo di lei. Invertendo le parti, questa situazione non è mai successa.

Prendiamo come esempio "Love MI" il concerto benefico di Piazza del Duomo organizzato da Fedez, lui (come è giusto che sia) ha passato l'intera serata sul palco, ma Chiara ha saputo rimanere al suo posto, l'abbiamo vista inquadrata più volte tra il pubblico al centro della piazza, certo con una sua truccatrice personale che la sistemava fra una ripresa e l'altra, però era lui la star.

Lui a Sanremo non l'ha fatto, in quel momento è salito sul palco e con quel bacio, subito forse, ha disegnato un ritratto simbolo di quell'edizione del Festival. Ci sono dei momenti in cui un uomo deve fare un passo indietro.

Quello di Sanremo è stato un episodio, ma dietro quell'episodio non è che c'era un modus vivendi, di chi avrebbe voluto essere sempre il protagonista? È solo una domanda, ma quanti sono gli uomini che sono sereni se lei è nella luce più forte?

Per qualcuno un'altra questione è quella della casa, anche se premettiamo che questo non possiamo saperlo perché non abbiamo visto il rogito; ma l'ultima casa dove sono andati a vivere, il famoso appartamento di 850 metri quadri su tre piani sempre a City Live, pare sia solo di Chiara Ferragni.

Che lui abbia sofferto anche di questo? Sono solo domande, alle quali lui non ha risposto perché non gli sono state poste […] Ultimo tema, forse il più difficile da toccare, è quello dei tradimenti. Da un certo punto di vista Fedez è stato un signore, nel momento in cui la Fagnani ha insistito, pur non chiedendo nomi, per sapere se ci fossero stati.

Federico ha voluto sottolineare, che la persona additata dal gossip come la sua probabile amante, non solo non lo è, ma è stata fortemente oltraggiata e insultata, indicata come una sfascia famiglie, cosa che lei non è. Anche questa misteriosa ragazza forse è vittima di tutto questo.

Perché qui tutti sono tutti vittime, Chiara Ferragni e Fedez compresi. A chi è famoso come loro, a chi ha il loro talento, e lo hanno, non si perdona. Gli italiani perdonano tutto, ai ladri, agli assassini, ai sequestratori, a tutti, ma non perdonano il successo. […]

