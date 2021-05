15 mag 2021 20:10

FEDEZ IN MUTANDE – DALLA LOTTA PER IL DDL ZAN ALLA BATTAGLIA PER CAMBIARSI GLI SLIP: FEDEZ È IL NUOVO DIGITAL AMBASSADOR DI YAMAMAY – DOPO ESSERE SFANCULATO DA INTIMISSIMI, IL RAPPER CI RIPROVA E LANCIA UNA COLLEZIONE DI COSTUMI DA BAGNO – LO SCOPO, OVVIAMENTE, È ATTIRARE I PISCHELLI CHE SOGNANO DI ESSERE NEI PANNI (OPS, NELLE MUTANDE) DEL CANTANTE…