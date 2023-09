LA PERDITA DI SANGUE, LA CORSA IN OSPEDALE, LA TRASFUSIONE, IL RICOVERO: COSA È SUCCESSO A FEDEZ E LE SUE CONDIZIONI, OGGI

Estratto dell’articolo di Alessandro Fulloni, Vera Martinella per www.corriere.it

FEDEZ MOSTRA LA CICATRICE DOPO L'OPERAZIONE AL PANCREAS

[…] Ma l’altroieri cos’è successo con esattezza a Fedez? Il chirurgo che lo scorso anno lo operò, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano, al Corriere ricorda che al cantante «venne asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino , un intervento importante». Quel che due giorni fa è capitato al rapper è un evento relativamente raro, un’ulcerazione — una lesione della mucosa intestinale, ndr — che si forma in prossimità dell’anastomosi, ovvero dove noi chirurghi abbiamo “cucito”, suturato».

La cura prevede — oltre a eventuali trasfusioni come nel caso del cantante — la somministrazione di «protettori gastrici: nell’arco di un mese l’ulcera guarisce e il problema è risolto ». Non si può escludere «che possa ricapitare e per questo i pazienti devono seguire attentamente le indicazioni che vengono loro date, sia per quanto riguarda la terapia farmacologica, sia dal punto di vista della corretta alimentazione». Dopo il post fiducioso di suo marito, anche Chiara si è mostrata ottimista. E un’ora dopo Fedez ha condiviso un’altra storia sul suo profilo Instagram che mostrava due cuoricini rossi sovrapposti.

FEDEZ: "I MEDICI MI HANNO SALVATO LA VITA" INTERVENTO D'URGENZA PER UN'EMORRAGIA

Estratto dell’articolo di Monica Serra per “La Stampa”

STORIA DI FEDEZ DOPO L OPERAZIONE PER LE ULCERE

Era pronto a imbarcarsi su un volo per Los Angeles. Ma, da tre giorni, Fedez è di nuovo in ospedale. Costretto a un intervento d'urgenza, non è chiaro se in qualche modo legato al tumore al pancreas che lo ha colpito nella primavera del 2022. Un malessere improvviso per cui è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. I medici hanno scoperto due ulcere con emorragia interna.

E hanno così deciso di operarlo subito in endoscopia. «Intanto grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, perché il supporto fa sempre bene in questi momenti», ha scritto sui social il cantante dal letto di ospedale. E dopo aver spiegato la causa del ricovero ha aggiunto: «Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita».

Lo spavento è stato grande per tutta la famiglia. A partire dalla moglie, Chiara Ferragni, che in fretta e in anticipo è tornata dalla Fashion Week di Parigi. Abituata com'è a raccontare ogni passo della sua vita ai quasi trenta milioni di follower, lo ha fatto sapere con una storia su Instagram. Nello scatto la sua mano che stringe quella dell'amica di sempre Chiara Biasi: «Alle migliori amiche che saltano sul primo aereo con te quando hai un'emergenza».

L'imprenditrice ha poi pubblicato tre selfie molto teneri in cui abbraccia i suoi bambini, Leone e Vittoria, corredate da emoji con le mani raccolte in preghiera.

fedez chiara ferragni

Ad alimentare l'apprensione dei fan dei Ferragnez, si è aggiunto anche l'inconsueto silenzio sui social di Federico Lucia. E, per finire, le parole di Davide Marra, il conduttore di Muschio selvaggio che fa coppia con Fedez da quando Luis Sal non collabora più al podcast in diretta su "Twitch": «Comunque, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro», senza ulteriori spiegazioni.

Per ore, in tanti sono rimasti col fiato sospeso. Nessun commento è arrivato neppure dal team della coppia più famosa d'Italia. Finché non è stato lo stesso Fedez su Instagram a rompere il silenzio.

Lo aveva fatto, sempre sui social, anche a marzo del 2022, quando all'improvviso in un video aveva annunciato che gli era stato diagnosticato un tumore […].

STORIA DI CHIARA FERRAGNI DOPO L OPERAZIONE DI FEDEZ PER LE ULCERE

Dopo giorni di voci incontrollate, Fedez aveva pubblicato alcuni scatti dall'ospedale San Raffaele di Milano, anche disteso accanto alla moglie: «La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas - si leggeva nel post -. Uno di quelli che, se non li prendi per tempo, non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo. Motivo per cui mi sono dovuto sottoporre a un intervento durato sei ore, per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall'intervento sto bene e non vedo l'ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'».

[…] Tutto è filato liscio fino a giovedì, quando Fedez è stato costretto al ricovero e al nuovo intervento improvviso. Lui stesso, nella serata di ieri, ha tranquillizzato sui social i tanti fan che gli hanno scritto per avere notizie. Qualche minuto più tardi è arrivato il lieto fine in una storia della moglie: un cuore rosso sullo sfondo nero, che non ha bisogno di commenti.

