Estratto dell'articolo di Stefano Cappellini per “la Repubblica”

Negli anni Novanta il partito-azienda era Forza Italia. Negli anni Venti sono i Ferragnez. (…) Nella dinamica del partito-azienda - un flusso quotidiano di post, tweet, foto, streaming, un reality h24 che produce egemonia come gli intellettuali organici negli anni Cinquanta, lo strutturalismo nei Settanta e Maria De Filippi negli anni Zero - Ferragni fa la politica, Fedez fa il politico. Lei ci mette la visione, lui le ansie militanti.

Dopo il Concertone è tutto un chiedersi: farà politica? È il nuovo "fortissimo" punto di riferimento della sinistra? Il nuovo papa straniero? Di certo nessuno, a sinistra, si azzarda a dargli torto. Del resto, se Fedez attacca i beceri leghisti anti-gay, che fai, non gli dici bravo? Glielo dici. E intanto è già scattata la legge del beduino, o con lui o contro di lui, e se ne contesti i metodi sei amico dei censori, e se vedi l'ombra del grillismo più vieto sei colluso con Pillon, perché la filosofia di genere, su cui si scannano da anni anche le femministe, è non binaria ma il dibattito nell'era dei social è super binario: o di qua o di là. E Fedez sa far scattare l'interruttore del circuito come pochi altri.

La centralità di Fedez si basa sulla nuova catena del valore: visibilità, consenso, royalties. È insomma già tutto molto politico senza bisogno di scese in campo e nuovi partiti. Perché la politica questo è oggi, mica i programmi elettorali e le mozioni in Parlamento. (…)

Fedez vende, intraprende, sponsorizza, conduce ma ha ancora la saltuaria ambizione di rimarcare il suo spirito anti-sistema. Quale sistema? Come quale sistema? Il Sistema, maiuscolo.

Come tutti i sedicenti scomodi ha la tendenza a seguire il flusso ma con la posa del contestatore, condivide con buona parte della sua generazione la presunzione di essere controculturale anche quando fa il bagno nel conformismo, "sono fuori dal coro" dicono oggi tutti i migliori coristi e i tempi sono questi, in un bar del 2021 sarebbe l'avventore qualunquista a scagliarsi infuriato contro il Nanni Moretti di Ecce bombo rivendicando il coraggio e la scomodità dei suoi strali contro il magna magna ("E che siamo, in un giornalone? Ve li meritate i giornaloni!").

Fedez ha vinto la battaglia con la coscienza ideologica e quindi la battaglia dell'esistenza. Ora le ha cantate a Salvini, e domani le canterà alla sinistra che lo applaude e al centro che non si schiera, e ci sono buone probabilità che lo farà citando gli indifferenti di Gramsci, il bacio Perugina dell'impegno prêt-à-porter. Ma, nel caso, non si illudano i "compagni" già sedotti sul ddl Zan.

