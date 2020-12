LE FEMMINE SONO SEMPRE PERICOLOSE – VIDEO! UN GRUPPO DI LEONESSE ATTACCA IL CAPOBRANCO PER UCCIDERLO IN UN SAFARI PARK DEL REGNO UNITO – LO ACCERCHIANO, AFFONDANO I DENTI NELLA SUA CARNE E LO LASCIANO FERITO A TERRA PRIMA DELL’INTERVENTO DEGLI ADDETTI A BORDO DI ALCUNE JEEP – I MOTIVI DELL'ATTACCO

DAGONEWS

attacco al capobranco 7

Un gruppo di leonesse è stato filmato mentre lanciava un brutale attacco al maschio capobranco con l’intenzione di ucciderlo.

Le immagini terrificanti mostrano le femmine che affondano i denti nella sua carne e gli strappano la pelliccia dopo essergli saltato addosso al West Midlands Safari Park, nel Regno Unito.

attacco al capobranco 8

I lavoratori del parco sono dovuti intervenire con degli estintori che hanno scaricato sulle bestie, tentando di bloccare il feroce attacco sul maschio che è rimasto ferito.

È possibile che le leonesse si siano avventate sul capo branco per ucciderlo in quanto troppo vecchio e non più in grado di gestire il gruppo correttamente. Una seconda ipotesi sarebbe quella dello scontro per il cibo.

attacco al capobranco 6

Mya Beverstock, che ha ripreso l'attacco, ha detto che le femmine potrebbero essersi avventate su di lui dopo una disputa: «È successo tutto d'un tratto. Stavano mangiando e poi abbiamo sentito ringhiare.

Due altri maschi hanno fatto un passo indietro e non si sono lasciati coinvolgere mentre le femmine attaccavano il capo. Gli impiegati del parco sono intervenuti molto rapidamente e tre jeep sono entrate nel recinto suonando il clacson e spruzzando acqua. Alla fine le femmine sono state portate via».

attacco al capobranco 5 attacco al capobranco 4 attacco al capobranco 3 attacco al capobranco 1 attacco al capobranco 2