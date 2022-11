24 nov 2022 12:13

IL FEMMINICIDIO ESISTE, IL MASCHICIDIO ANCHE - ATTENZIONE AI DATI ISTAT: LE PERSONE UCCISE IN UNA RELAZIONE DI COPPIA O IN FAMIGLIA SONO 139 DI QUESTE 100 SONO DONNE MA 39 SONO UOMINI - MA SE DI FEMMINICIDIO SI DISCUTE MOLTISSIMO, DI MASCHI AMMAZZATI NON PARLA NESSUNO - LA BUONA NOTIZIE E’ CHE NEL 2021 GLI OMICIDI IN ITALIA RISULTANO IN LIEVE CALO, NE SONO STATI COMMESSI 303 (315 NEL 2019, 286 NEL 2020): IN 184 CASI LE VITTIME SONO UOMINI E IN 119 SONO DONNE…