FEMMINICIDIO O GIOCO FINITO MALE? – A RIARDO, IN CAMPANIA, UN COLPO DI FUCILE SPARATO DAL SUO AMICO VICOL CIPRIAN HA UCCISO LA 28ENNE FRANCESCA COMPAGNONE – SECONDO IL RAGAZZO, I DUE ERANO DA SOLI IN CASA E “STAVANO MANEGGIANDO L’ARMA PER CURIOSITÀ” – NELL’ABITAZIONE SONO STATI RITROVATI TRE FUCILI DETENUTI LEGALMENTE DAL PADRE DI LEI CHE USAVA PER ANDARE A CACCIA. MA COSA CI FACEVA L’ARMA APPOGGIATA SUL LETTO?

Marilù Musto per “Il Messaggero”

FRANCESCA COMPAGNONE 1

Il colpo in faccia ha cancellato per sempre il viso giovane e bello di Francesca, 28 anni. Una vita stroncata per un folle gioco finito con la morte in camera da letto. Vicol Ciprian, moldavo residente a Riardo, ha esploso il colpo dal fucile calibro 12, doppia canna, puntando al volto della ragazza, a quanto pare per uno scherzo ancora poco chiaro agli inquirenti. La ragazza era vestita e Vicol ha dichiarato che «stavano maneggiando l'arma per curiosità».

INDAGINI SU OMICIDIO DI FRANCESCA COMPAGNONE

L'avevano trovata lì, sul letto. Poi la tragedia: Francesca Compagnone, 28 anni di Teano, ma residente proprio a Riardo, è morta senza nemmeno rendersi conto di ciò che stava succedendo. L'esplosione ha fatto sobbalzare il corpo. [...]

In casa non c'era nessuno, al momento dell'incidente e, a quanto pare, tre fucili si trovavano nell'abitazione incustoditi: uno (quello utilizzato da Vicol, era sul letto). Ma cosa ci facevano tre fucili semiautomatici in una comune abitazione di Riardo? Per gli inquirenti, erano detenuti legalmente dal padre di Francesca, per motivi di caccia. [...]

CARABINIERI

L'autopsia dirà qualcosa in più sulla dinamica e getterà forse luce su questa morte assurda mentre il genitore rischia una denuncia per omessa custodia delle armi da fuoco.

CARABINIERI