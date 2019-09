24 set 2019 11:23

FEMMINISMO BANGLA: UN VAFFA ALLA TRADIZIONE – IN BANGLADESH UNA 19ENNE ROMPE LE REGOLE NEL GIORNO DEL MATRIMONIO E INFRANGE UNA TRADIZIONE ULTRAMILLENARIA CHE PREVEDE CHE SIA L’UOMO A DARE IL VIA AI FESTEGGIAMENTI, PRESENTANDOSI A CASA DELLA FUTURA MOGLIE – MA QUESTA VOLTA È STATA LEI, AVVOLTA IN UN PREZIOSO ABITO, A PERCORRERE 200 CHILOMETRI IN BUS PER ANDARE A CASA DEL SUO AMATO CON I FAMILIARI…