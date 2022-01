IL FENOMENO COL BRACCIO DI SILICONE ALLA FINE SI È VACCINATO CON LA CODA TRA LE GAMBE - GUIDO RUSSO, IL DENTISTA CINQUANTENNE CHE TENTÒ DI FREGARE L'OBBLIGO VACCINALE COPRENDOSI CON UNA PROTESI (E COPRENDOSI DI RIDICOLO), HA RIPRESO A LAVORARE NEL SUO STUDIO DI BIELLA DOPO AVER FATTO LA PRIMA DOSE - RISCHIA COMUNQUE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ED È ANCHE ACCUSATO DI TENTATA TRUFFA AI DANNI DELLO STATO...

Sospensione revocata: Guido Russo, il dentista cinquantenne che tentò di eludere l'obbligo vaccinale coprendo busto e braccia con una protesi in silicone al momento dell'iniezione, ha ripreso a lavorare nel suo studio di Biella.

Qualche giorno fa il dentista si è deciso a fare davvero la prima dose e la norma prevede che la sospensione, priva di ogni valore disciplinare, decada appena i sanitari assolvono al loro obbligo.

Lo scorso 2 dicembre il dentista no vax si era presentato al centro di Biverbanca indossando un corpetto di silicone per sottoporsi a una falsa iniezione e ottenere comunque il green pass obbligatorio per i medici.

Scoperto il braccio, l'infermiera Filippa Bua si era però accorta che qualcosa non andava perché aveva «percepito una "pelle" gommosa, fredda, e dall'incarnato troppo chiaro». Chiamato il medico che aveva redatto l'anamnesi pre vaccinale, i sanitari hanno deciso di fare rapporto.

Anche se è rientrato in regolare servizio, Russo rischia un provvedimento disciplinare da parte dell'ordine locale dei medici che, dopo quanto avvenuto, aveva annunciato l'intenzione di procedere contro il dentista perché, con quel gesto, aveva «offeso l'intera categoria professionale». Il medico no vax è anche accusato di tentata truffa ai danni dello Stato.

