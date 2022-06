24 giu 2022 09:30

FERMATI A TRENTO DUE GIOVANI KOSOVARI: STAVANO PROGETTANDO UN ATTENTATO IN ITALIA CON ORDIGNI ESPLOSIVI - I DUE, CHE AGIVANO IN NOME DELL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA "STATO ISLAMICO", HANNO INTRAPRESO UN PERCORSO DI RADICALIZZAZIONE SUL WEB - DOPO AVER COMMESSO L'ATTENTATO, I DUE SI SAREBBERO DOVUTI RECARE IN AFRICA PER UNIRSI ALL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA…