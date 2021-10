FERMI TUTTI: ALEC BALDWIN POTREBBE ESSERE ACCUSATO DI OMICIDIO COLPOSO - SECONDO GLI ESPERTI LEGALI, A METTERLO NEI GUAI SAREBBE IL SUO RUOLO DI PRODUTTORE ESECUTIVO DEL FILM: "CHIUNQUE ABBIA GESTITO QUEL SET SARA' PORTATO IN TRIBUNALE" - "I FATTI DEVONO ANCORA EMERGERE, MA PER QUANTO RIGUARDA LE ACCUSA PENALI, SARANNO ESAMINATE EVENTUALI NEGLIGENZE"...

Dagotraduzione dal New York Post

hannah gutierrez reed 1

La tragedia sul set del film western “Rust” a Santa Fe, nel New Mexico, potrebbe avere conseguenze legali gravi per Alec Baldwin, che giovedì, sparando con una pistola di scena, ha ucciso accidentalmente il direttore della fotografia del film, Halyan Hutchins, 42 anni. Questo è il parere degli esperti legali consultati dal Post.

Secondo Joseph Costa, avvocato di Los Angeles, l’attore e produttore esecutivo del film potrebbe essere anche accusato di omicidio colposo. «Come produttore esecutivo, è in una posizione di controllo e può essere perseguito penalmente». «È come bere quando si guida, non si ha intenzione di causare gravi danni, eppure può succedere di provocarne».

Alec Baldwin piange

Erlinda Johnson, avvocato penalista nel New Mexico, ex procuratore statale e federale, ha spiegato che Baldwin potrebbe dover affrontare una responsabilità penale per omicidio colposo. «Tutto ciò che lo stato deve dimostrare è che è stato coinvolto in un atto lecito ma pericoloso e non ha agito con la dovuta cautela». «L’omicidio colposo è un reato di quarto grado con una pena massimo fino a 18 mesi di carcere».

Anche se la difesa di Baldwin dovesse sostenere che all’attore è stata consegnata la pistola da qualcun altro, «beh, spettava a lui, dal momento che stava maneggiando l’arma, assicurarsi che non ci fossero proiettili». «Chiaramente qualcuno non ha affrontato la cosa con la dovuta diligenza. Avrebbero dovuto controllare quelle pistole per assicurarsi che non ci fossero proiettili veri».

alec baldwin sul set di rust

Un altro avvocato, questa volta della California meridionale, ha detto che nessuna, tra le persone coinvolte nel film, è al sicuro davanti a una denuncia civile. «Saranno tutti citati in giudizio» ha detto Denise Bohdan, avvocato difensore di Los Angeles. «Chiunque abbia gestito quel set sarà portato in tribunale».

«Alec Baldwin è stato il produttore principale, ma si potrebbe scoprire che è stato un altro produttore a cercare di tagliare sui costi. Non credo che sarà accusato di omicidio, ma per Baldwin sarà sicuramente un incubo legale».

«I fatti devono ancora venire fuori, ma per quanto riguarda le accuse penali, saranno esaminate eventuali negligenze» ha detto Rachel Fiset, avvocato penalista di Los Angeles. «I suoi problemi non riguardano quello che ha fatto come attore. Verrà sicuramente fuori che pensava di sparare a salve. Il vero problema è il suo ruolo di produttore e i protocolli di sicurezza sul set, o la loro assenza. Se viene dimostrata una vera negligenza, potrebbe provocare accuse penali».

Alec Baldwin piange 2

Secondo il penalista di New York Rob Kuby, Baldwin non sarà accusato penalmente per la legge in New Mexico, anche se «certamente è esposto civilmente sia come produttore che come datore di lavoro».

hannah gutierrez reed 1 dave halls matthew hutchins alec baldwin haylin hutchins alec baldwin 2