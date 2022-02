8 feb 2022 10:51

FERMI TUTTI: ANCHE IL PARACETAMOLO FA ALZARE LA PRESSIONE! - FINORA E' STATO CONSIDERATO UN'ALTERNATIVA PIU' SICURA AD ALTRI ANTIDOLORIFICI, COME L'IBUPROFENE, MA UN GRUPPO DI SCIENZIATI DI EDIMBURGO HA SCOPERTO CHE UN USO PROLUNGATO PUO' AUMENTARE IL RISCHIO DI INFARTO E ICTUS DEL 20% - "NON PARLIAMO DI UN USO A BREVE TERMINE PER MAL DI TESTA O FEBBRE, MA DI ASSUNZIONI PROLUNGATE DI SOLITO PER DOLORE CRONICO"