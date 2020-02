27 feb 2020 12:14

FERMI TUTTI! IN CALIFORNIA C’È IL PRIMO CONTAGIATO DA CORONAVIRUS SENZA LEGAMI CON L’ESTERO: POTREBBE ESSERE IL SEGNALE CHE L’EPIDEMIA STA ARRIVANDO ANCHE NEGLI STATI UNITI E UN PROBLEMONE PER TRUMP. ANCHE PERCHÉ LÌ NON ESISTE SERVIZIO SANITARIO, E OGNI TAMPONE SI PAGA MOLTO CARO (FORSE PER QUESTO I CONTAGI PER ORA SONO POCHI?) – VIDEO