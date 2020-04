8 apr 2020 09:25

FERMI TUTTI, IN CINA AUMENTANO I TIMORI SULLA SECONDA ONDATA DI COVID-19 - NUOVI CONTAGI SI CONCENTRANO SULLA PROVINCIA DEL NORD DI HEILONGJIANG, DOPO IL PICCO GIORNALIERO DI 25 CASI IMPORTATI DA VIAGGIATORI PROVENIENTI DALLA RUSSIA - LA CITTÀ DI SUIFENHE (60 MILA ABITANTI) PORTA D'ACCESSO PER VLADIVOSTOK, HA VARATO OGGI UN LOCKDOWN COME QUELLO APPENA RIMOSSO A WUHAN…