COSA STANNO PREPARANDO IN VATICANO PER PORTARE A TERMINE IL "GOLPE" CONTRO IL PAPA? AH, SAPERLO...

Estratto dell’articolo di Filippo Di Giacomo per “il Venerdì di Repubblica”

DON FILIPPO DI GIACOMO

Spiega la Treccani che i termini con il suffisso "aggine" esprimono «per lo più una condizione o una qualità astratta, spesso con una sfumatura spregiativa». […] l'espressione colorita con la quale papa Francesco ha scandalizzato, oppure deliziato, i vescovi italiani […] lo scorso 20 maggio, era un termine astratto e come tale andrebbe inteso.

Pare che l'espressione […] non sia "dal sen fuggita" al Pontefice, ma da lui ripresa poiché contenuta nella domanda che un presule gli aveva rivolto alla fine di una dura reprimenda contro il clericalismo dei preti e dei laici […]

papa francesco e la frociaggine

Fatta la tara al comunicato (scuse? precisazioni? ritrattazioni?) redatto dai giornalisti del Dicastero per la comunicazione, ciò che fa pensare le menti […] ancora affezionate a Francesco è la sequenza di interrogativi che Antonio Gurrado ha così bene riassunto dagli articoli e dai commenti seguiti all'incidente semantico del Pontefice: la costruzione «dell'ipotesi di un Papa traballante che scivola quando apre bocca, di un Papa battutista, di un Papa frustrato che sbotta, di un Papa "a modo Suo" per innocua eccentricità, di un Papa che tira ceffoni come un canguro pugilatore».

meme su papa francesco e la frociaggine

Qualcuno sta forse facendo ricorso a un wokismo talebano, nostalgico dei linguaggi sempre ornati con spirito analcolico e ben pettinato dai Pontefici che furono, per creare, mattone dopo mattone la torre dalla quale defenestrare il Pontefice, vescovo di Roma, per sopravvenuta incapacità, come il canone 412 del codice di diritto canonico prevede per ogni vescovo diocesano? Chissà: forse la bozza di quella legge è già stata redatta e circola, in gran segreto, tra un gruppo di cardinali molto nervosi.

