FERMI TUTTI, "GIANPI" TORNA A PROCESSO - NUOVA UDIENZA IN CASSAZIONE, IL 18 OTTOBRE, PER L'IMPRENDITORE BARESE FAMOSO PER LE "CENE ELEGANTI": SI DISCUTERÀ DI NUOVO DELLE SERATE ORGANIZZATE IL 2008 E IL 2009 A CASA DI SILVIO BERLUSCONI, ALL’EPOCA PREMIER, DOVE LUI PORTAVA LE RAGAZZE - TARANTINI È GIÀ STATO CONDANNATO IN APPELLO A 2 ANNI E 10 MESI DI RECLUSIONE, ORA È STATO RIAMMESSO ANCHE IL RICORSO DI PATRIZIA D’ADDARIO...