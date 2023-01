FERMI TUTTI: A ROMA È PARTITA LA CACCIA AI CINGHIALI! UN UOMO E’ STATO FERMATO CON BALESTRA, FRECCE E COLTELLI (MA PENSA DI STARE NEL MEDIOEVO?) AL PARCO DELLA MARCIGLIANA ED È STATO DENUNCIATO PER PORTO ABUSIVO DI ARMI - L’IPOTESI DELLA CACCIA AL CINGHIALE E’ AVVALORATA DAL FATTO CHE IL RAMBO DE' NOANTRI NON HA VOLUTO SPIEGARE LE RAGIONI PER LE QUALI CIRCOLAVA ARMATO NEL PARCO ALL'ALBA...

uomo con balestra

Voleva cacciare cinghiali con arco e frecce. Gli agenti l'hanno fermato all'alba di giovedì in via di Settebagni, dopo che era appena uscito dalla riserva naturale della Marcigliana: l'uomo nascondeva in auto una balestra, tre frecce e diversi coltelli. Non è affatto escluso che fosse andato a caccia di cinghiali nel polmone verde, con un armamentario medievale. Così un uomo italiano è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.

La perquisizione è scattata all'alba. Una pattuglia del distretto Fidene ha visto l'uomo uscire in auto dalla riserva naturale, l'ha fermato in via di Settebagni e durante il controllo della macchina gli agenti hanno trovato la balestra da tiro agonistico, tre frecce con le quali probabilmente voleva abbattere i cinghiali che in zona sono numerosi e alcuni coltelli.

cinghiali roma

L'ipotesi della caccia al cinghiale è avvalorata dal fatto che il denunciato non è un pericoloso criminale e che non ha voluto spiegare le ragioni per le quali circolava armato nel parco all'alba.